Литовцы задержали белоруса и россиянина, которые пытались провезти наркотики на миллион евро

Источник материала: Tut.by

24 февраля в пункте пропуска «Райгардс-Привалка» литовские таможенники задержали россиянина и белоруса. В их машине нашли 73 кг амфетамина и 2 кг кокаина. Белорус и россиянин арестованы, им грозит до 15 лет свободы.



Фото: Таможенная служба Литвы

Белорус и россиянин собирались выехать из Литвы в Беларусь. При проверке автомобиля Volvo, под ногами пассажира на переднем сиденье был обнаружен тайник, в котором таможенники нашли пакеты с белым порошком. Тщательно обыскав всю машину, эксперты обнаружили дополнительные тайники и под обшивкой задних сидений, в которых также были наркотики.

В общей сложности литовцы обнаружили 75 кг наркотиков — 73 кг амфетамина и 2 кг кокаина. На черном рынке такая партия оценивается в 400 тысяч — 1 миллион евро.

По словам наркокурьеров, они возвращались из Польши в Россию через Литву и Беларусь. Вчера, 26 февраля, обоих суд арестовал — пока на три месяца. Если же их вина будет доказана в суде, то по литовским законам им грозит до 15 лет заключения.