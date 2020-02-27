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Федерации профсоюзов Беларуси присуждено Почетное государственное знамя

27.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

https://www.belta.by

 
 
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За особые достижения в социально-экономическом развитии, защите прав и интересов трудящихся Федерации профсоюзов Беларуси присуждено Почетное государственное...
 
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