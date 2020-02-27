Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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Федерации профсоюзов Беларуси присуждено Почетное государственное знамя
27.02.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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За особые достижения в социально-экономическом развитии, защите прав и интересов трудящихся Федерации профсоюзов Беларуси присуждено Почетное государственное...
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