28 февраля ГАИ проведет Единый день безопасности дорожного движения

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Он пройдет под девизом «Скажи равнодушию нет!» и посвящен профилактике происшествий, участники которых оставляют место ДТП.

В 2019 году водители скрывались с мест ДТП с пострадавшими 168 раз (- 3,4% по сравнению с 2018 годом). В этих авариях погибло 30 (+20,0%) человек и 150 (-4,5%) получили ранения. В 16 случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения.

В январе этого года совершено 12 ДТП, виновники которых скрылись с места происшествия. В этих ДТП 1 человек погиб и 11 получили ранения.

Большинство таких происшествий связаны с наездами на пешеходов и происходят в темное время суток в населенных пунктах или их окрестностях.

Далеко не всегда в происшествии виноват водитель. Зачастую пешеходы сами ведут себя крайне безрассудно, пренебрегают элементарными требованиями безопасности, перебегают дорогу вне пешеходных переходов, неожиданно появляются на проезжей части, лежат или сидят в полосе движения автомобиля. И если нарушение правил пешим стало причиной ДТП, то и ответственность несет пешеход.

Так, в 2019 году по вине пешеходов было совершено 466 ДТП, в которых 137 человек погибли и 338 получили ранения.

Даже в случае невиновности, за оставление места ДТП водителя привлекают к административной ответственности в виде штрафа до 25 базовых величин или лишают права управления на срок до двух лет. А за заведомое оставление в опасности пострадавшего человека, скрывшийся с места ДТП водитель может быть наказан по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса, которая предусматривает арест или лишение свободы до трех лет со штрафом.

Как показывает статистика, в 97% случаев со смертельным исходом водителей, совершивших ДТП, находят.

Правила дорожного движения четко определяют действия водителя после совершения ДТП

• Автомобиль должен быть остановлен. Его, а также другие предметы, относящиеся к ДТП, нельзя передвигать или убирать. Необходимо включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (либо фонарь, мигающий красным светом) на расстоянии не менее 15 метров от автомобиля в населенных пунктах и 40 метров за городом.

• Если имеются пострадавшие, надо принять все меры для оказания им необходимой помощи. Следует вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о случившемся в милицию, используя все возможные способы (по телефону, через водителей других автомобилей, очевидцев, прохожих и т.д.).

• В экстренных случаях пострадавших необходимо направить в ближайшее лечебное заведение на попутном транспорте. Если такой возможности нет, то пострадавших необходимо доставить в медучреждение на своем транспорте, предварительно зафиксировав (в присутствии очевидцев) положение транспортных средств, пострадавших, следы и предметы, относящиеся к ДТП.

• В больнице водитель обязан сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства, предъявить документы на автомобиль и водительское удостоверение, либо другой документ, удостоверяющий личность. После этого водитель обязан вернуться на место происшествия.

Выполнив такие действия, водитель не будет обвинен в оставлении места ДТП, напоминают сотрудники ОГАИ Дубровенского РОВД.

Фото носит иллюстративный характер.