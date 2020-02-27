ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

28 февраля ГАИ проведет Единый день безопасности дорожного движения

27.02.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

28 февраля ГАИ проведет Единый день безопасности дорожного движения

Он пройдет под девизом «Скажи равнодушию нет!» и посвящен профилактике происшествий, участники которых оставляют место ДТП.
В 2019 году водители скрывались с мест ДТП с пострадавшими 168 раз (- 3,4% по сравнению с 2018 годом). В этих авариях погибло 30 (+20,0%) человек и 150 (-4,5%) получили ранения. В 16 случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения.
В январе этого года совершено 12 ДТП, виновники которых скрылись с места происшествия. В этих ДТП 1 человек погиб и 11 получили ранения.
Большинство таких происшествий связаны с наездами на пешеходов и происходят в темное время суток в населенных пунктах или их окрестностях.
Далеко не всегда в происшествии виноват водитель. Зачастую пешеходы сами ведут себя крайне безрассудно, пренебрегают элементарными требованиями безопасности, перебегают дорогу вне пешеходных переходов, неожиданно появляются на проезжей части, лежат или сидят в полосе движения автомобиля. И если нарушение правил пешим стало причиной ДТП, то и ответственность несет пешеход.
Так, в 2019 году по вине пешеходов было совершено 466 ДТП, в которых 137 человек погибли и 338 получили ранения.
Даже в случае невиновности, за оставление места ДТП водителя привлекают к административной ответственности в виде штрафа до 25 базовых величин или лишают права управления на срок до двух лет. А за заведомое оставление в опасности пострадавшего человека, скрывшийся с места ДТП водитель может быть наказан по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса, которая предусматривает арест или лишение свободы до трех лет со штрафом.
Как показывает статистика, в 97% случаев со смертельным исходом водителей, совершивших ДТП, находят.
Правила дорожного движения четко определяют действия водителя после совершения ДТП
• Автомобиль должен быть остановлен. Его, а также другие предметы, относящиеся к ДТП, нельзя передвигать или убирать. Необходимо включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (либо фонарь, мигающий красным светом) на расстоянии не менее 15 метров от автомобиля в населенных пунктах и 40 метров за городом.
• Если имеются пострадавшие, надо принять все меры для оказания им необходимой помощи. Следует вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о случившемся в милицию, используя все возможные способы (по телефону, через водителей других автомобилей, очевидцев, прохожих и т.д.).
• В экстренных случаях пострадавших необходимо направить в ближайшее лечебное заведение на попутном транспорте. Если такой возможности нет, то пострадавших необходимо доставить в медучреждение на своем транспорте, предварительно зафиксировав (в присутствии очевидцев) положение транспортных средств, пострадавших, следы и предметы, относящиеся к ДТП.

• В больнице водитель обязан сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства, предъявить документы на автомобиль и водительское удостоверение, либо другой документ, удостоверяющий личность. После этого водитель обязан вернуться на место происшествия.
Выполнив такие действия, водитель не будет обвинен в оставлении места ДТП, напоминают сотрудники ОГАИ Дубровенского РОВД.

Фото носит иллюстративный характер.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он пройдет под девизом «Скажи равнодушию нет!» и посвящен профилактике происшествий, участники которых оставляют место ДТП. В 2019 году водители
 
Новости дня
Новости общества
 
«Никто из МВД не извинился». Минчанин, в квартиру которого по ошибке ворвался ОМОН, получил компенсацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика