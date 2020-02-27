"Сельский сход" прошел в Зембинском сельсовете: основная тема - пешеходный травматизм

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По его словам, с начала года в Борисовском регионе зарегистрировано два смертельных ДТП с участием пешеходов: в Борисове и в аг. Зембин.

Во втором случае, под колесами автомобиля оказалась женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

- В этом году наблюдается тенденция к увеличению наезда на пешеходов, которые в том числе находятся на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - подчеркнул Евгений Сергеевич. Он также озвучил алгоритм действий, который поможет не допустить беды.

В заключении беседы, всетучастники встречи получили световозвращающие элементы, которые помогут стать заметнее в темноте и, возможно, предотвратят возникновение непредвиденных ситуаций на дорогах.

Подобные мероприятия пройдут в ближайшее время во всех сельсоветах Борисовского района.