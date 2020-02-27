ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Сельский сход" прошел в Зембинском сельсовете: основная тема - пешеходный травматизм

27.02.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

По его словам, с начала года в Борисовском регионе зарегистрировано два смертельных ДТП с участием пешеходов: в Борисове и в аг. Зембин.

Во втором случае, под колесами автомобиля оказалась женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

- В этом году наблюдается тенденция к увеличению наезда на пешеходов, которые в том числе находятся на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - подчеркнул Евгений Сергеевич. Он также озвучил алгоритм действий, который поможет не допустить беды.

 В заключении беседы, всетучастники встречи получили световозвращающие элементы, которые помогут стать заметнее в темноте и, возможно, предотвратят возникновение непредвиденных ситуаций на дорогах.

 Подобные мероприятия пройдут в ближайшее время во всех  сельсоветах Борисовского района. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью профилактики пешеходного травматизма начальник ОГАИ Борисовского района Евгений Ильюшенок встретился с жителями аг. Зембин.
 
Новости дня
Новости общества
 
28 февраля ГАИ проведет Единый день безопасности дорожного движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика