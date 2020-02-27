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Водитель мусоровоза в Чаусском районе работал по 4 часа и сливал топливо. Его «сдали» жалобы жителей
27.02.2020 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Водитель мусоровоза в Чаусском районе за 3 месяца украл 780 литров топлива,
По материалам дела, водитель мусоровоза с марта по май 2019 года заполнял и представлял в бухгалтерию предприятия путевые листы, по которым он в полном объеме выполнил свои обязанности — то есть, вывозил бытовые отходы в деревнях по графику.
Но за это время в Чаусский жилкомхоз от жителей деревень и агрогородков поступило 10 жалоб о невывозе мусора. Предприятие проверило данные с GPS-навигатора мусоровоза, и обман вскрылся.
Оказалось, что мужчина работал от силы 4 часа в день, в некоторые деревни и агрогородки не ездил, а «сэкономленное» топливо — заправлялся-то он по нормам расхода за 8-часовой рабочий день — сливал «для использования в личных целях».
После проверки водителя уволили, а жилкомхоз подал на него в суд иск о взыскании материального ущерба, причиненного излишним списанием топлива.
Суд частично удовлетворил исковые требования жилкомхоза — сумму взыскания ответчику уменьшили из-за его тяжелого материального положения, как это предусмотрено Трудовым кодексом. Но после проверки прокуратуры района в отношении водителя возбудили уголовное дело за присвоение имущества.
Во время предварительного следствия подозреваемый признал вину, раскаялся и возместил бывшему нанимателю ущерб в полном объеме.
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Водитель мусоровоза в Чаусском районе работал по 4 часа и сливал топливо. Его «сдали» жалобы жителей
Ущерб нанимателю за украденные 780 литров топлива уже уволенный водитель возместил.
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