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Программа «Телеприёмная» на телеканале «Беларусь 4. Брест» – новая возможность напрямую обратиться к руководителям и компетентным лицам
27.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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Сегодня, 27 февраля, в 19.15 в эфир выйдет четвертый выпуск «Телеприемной», где специалисты обсудят актуальные вопросы здравоохранения.
Задать свой вопрос жители Пинщины могут как во время передачи по телефону 8-0162-21-55-65, так и заранее, отправив сообщение на Viber:+375-29-847-44-44 или e-mail: 4tvline@mail.ru
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Программа «Телеприёмная» на телеканале «Беларусь 4. Брест» – новая возможность напрямую обратиться к руководителям и компетентным лицам
> В эфире телеканала «Беларусь 4. Брест» каждые две недели по четвергам в вечерний прайм-тайм выходит новая передача «Телеприемная». Теперь жители региона могут в...
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