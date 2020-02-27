В родительских чатах обсуждают новую игру для школьников. Врачи говорят, что это очень опасная забава

Источник материала: Tut.by

В родительские вайбер-чатах страны — видео новой опасной забавы школьников: дети прыгают — и двое «подсекают» третьего. Насколько она реально распространена в белорусских школах, понять сложно, но на всякий случай мы попросили врачей объяснить, почему эта игра крайне опасна и какими травмами может закончиться.



Фото: Reuters

Ролики с «подсечкой» активно распространяются в соцсетях по всему миру.

Внимание! Ни при каких обстоятельствах не повторяйте это!

Видео: канал на YouTube Gia Flores

В родительских чатах минских школ уже начали распространять эти видео с просьбой провести с детьми разъяснительную беседу, чтобы они не вздумали в это играть.

«Появилась смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру: подсекают под ноги. Если ребенок не знает, как падать, ударяется головой. Покажите детям, чтобы не вздумали играть ни с кем в такое. И если кто-то попросит попрыгать с ними, чтоб сразу отказывались. Многие дети уже получили сотрясение и смертельные травмы головы! Просьба рассказать и показать детям и распространить в родительских группах», — пишут в родительском чате одной из минских школ.

Чем опасна эта игра и какие серьезные травмы можно получить? Об этом TUT.BY рассказал Андрей Мазуренко, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий лабораторией травматических повреждений позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии:

— Человек может упасть и получить перелом затылочной кости, могут быть травмы шейного отдела позвоночника, а это вывихи и переломы, черепно-мозговые травмы. Человек, играя в эту игру, падает плашмя, — и какую именно травму он может получить, зависит от его роста и веса.

Андрей Мазуренко объясняет: в эту игру играть крайне опасно, и здесь даже не идет речь о том, как именно падать — потому что травмы возможны при любом падении.

К счастью, пока никого в РНПЦ с травмами после «подсечки» не привозили. Но в 90-е годы в Минске была распространена другая игра — ее называли «градусник»: подростки поднимали друг друга за ноги и опускали головой в сугроб снега. И вот в те годы после этой игры дети с травмами шейного отдела позвоночника к медикам попадали нередко.

— К счастью, эта забава просуществовала не долго, и уже многие годы пострадавших от нее не было, — говорит врач.