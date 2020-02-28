С бензином «что-то не так», скандал в биатлоне, уникальная операция и Мэвл - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня пятница, вы явно торопитесь на работу, собираете детей в школы и в сады, а перед выходом из дома быстренько чистите зубы. Стоп! Делать последнее нужно не быстро, а хотя бы две минуты. Вот здесь стоматолог очень понятно, объясняет — почему это важно . Ну, а мы тоже постараемся уложиться в пару минут и расскажем вам, что случилось в стране и мире вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и поговорил с ним про отношения с Россией. Вернее, про нефть и газ. И даже не поговорил, а задал риторические вопросы, например, что это за союз такой ? Прошелся президент и по ЕАЭС : «Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств».

встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии и поговорил с ним про отношения с Россией. Вернее, про нефть и газ. И даже не поговорил, а задал риторические вопросы, например, ? Прошелся президент и : «Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств». Правозащитники подвели итоги судебных разбирательств над участниками акций против интеграции с Россией : 202 судебных процесса, 132 осужденных и штрафы на общую сумму почти 65 тысяч долларов, 13 человек были осуждены в общей сложности на 375 суток ареста.

судебных разбирательств над : 202 судебных процесса, 132 осужденных и штрафы на общую сумму почти 65 тысяч долларов, 13 человек были осуждены в общей сложности на 375 суток ареста. Сразу несколько читателей обратились к нам с одной и той же проблемой: в их автомобилях резко вырос расход топлива — от литра до двух. Все они уверяют, что манеру езды не меняли, машины исправны, да и резких изменений погоды в последнее время не было. Выходит, с нашим топливом что-то не так? Мы попробовали разобраться — и вот три версии происходящего .

— от литра до двух. Все они уверяют, что манеру езды не меняли, машины исправны, да и резких изменений погоды в последнее время не было. Выходит, с нашим топливом что-то не так? Мы попробовали разобраться — и вот . Коронавирус уже зарегистрирован в 44 странах , ВОЗ говорит, что число случаев заражения за последние два дня за пределами Китая превысило количество зараженных внутри страны. В Пекине, кстати, заявили , что источник эпидемии мог появиться вовсе не в Китае. Известный лоукост Wizz Air начал отменять рейсы в Италию, а юристы разбираются , как вести бизнес с Китаем в чрезвычайной ситуации.

, ВОЗ говорит, что число случаев заражения за последние два дня за пределами Китая превысило количество зараженных внутри страны. В Пекине, кстати, , что источник эпидемии мог появиться вовсе не в Китае. Известный лоукост Wizz Air рейсы в Италию, а юристы , как вести бизнес с Китаем в чрезвычайной ситуации. В РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске пятилетнему мальчику из Беларуси вчера сделали уникальную операцию. У ребенка врожденная деформация позвоночника в поясничном отделе, которая развивается на фоне аномального позвонка. Таким детям важно сделать операцию, не дожидаясь, пока они станут подростками. Только так они смогут, повзрослев, избежать инвалидной коляски.





Но если у кого-то надежда появилась, то у других таких перспектив пока нет. 152 белоруса сейчас ждут лекарство от генетической болезни — спинальной мышечной атрофии (СМА) первого типа . Сегодня в мире существует три препарата, которые могут модифицировать болезнь и остановить ее развитие. Но ни один из них в Беларуси не доступен и не зарегистрирован.

от генетической болезни — . Сегодня в мире существует три препарата, которые могут модифицировать болезнь и остановить ее развитие. Но ни один из них в Беларуси не доступен и не зарегистрирован. И еще о здоровье. В родительских вайбер-чатах страны — видео новой опасной забавы школьников: дети прыгают — и двое «подсекают» третьего. Насколько она реально распространена в белорусских школах, понять сложно, но на всякий случай мы попросили врачей объяснить , почему эта игра крайне опасна и какими травмами может закончиться.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Минчанин Дмитрий Середа три года добивался компенсации за то, что в его квартиру ворвался ОМОН . В тот же день стало известно, что Дмитрий не имеет никакого отношения к преступлению, в котором его подозревали. МВД свою вину не признало, а суд постановил выплатить потерпевшему компенсацию. Но суды на этом не закончатся: ведь перед Дмитрием так никто не извинился.

. В тот же день стало известно, что Дмитрий не имеет никакого отношения к преступлению, в котором его подозревали. МВД свою вину не признало, а суд выплатить потерпевшему компенсацию. Но суды на этом не закончатся: ведь перед Дмитрием так никто не извинился. В районе водохранилища Дрозды, где живут чиновники и бизнесмены, компания российского олигарха Михаила Гуцериева построила частную среднюю школу . Смотрите, как она выглядит (предупреждаем сразу — работать она будет не для всех).

. (предупреждаем сразу — работать она будет не для всех). Вашему вниманию очередной выпуск нашего проекта «Люди на границе» . В этом раз наши журналисты съездили Эргнети — село у самой разделительной линии Грузии и региона Южная Осетия.

. В этом раз наши журналисты — село у самой разделительной линии Грузии и региона Южная Осетия. Белорусский режиссер и продюсер Андрей Курейчик жестко раскритиковал Министерство культуры за то, что стенд нашей страны не представлен на одном из самых крупных кинорынков мира, который сейчас проходит в Берлине параллельно с кинофестивалем «Берлинале». Пост у него получился очень эмоциональный .

за то, что стенд нашей страны не представлен на одном из самых крупных кинорынков мира, который сейчас проходит в Берлине параллельно с кинофестивалем «Берлинале». Пост у него получился . Если вы еще не слышали хиты «Патамушка» и «Холодок», кажется, в последнее время вы живете в берушах. Снимите их прямо сейчас — знакомимся с новой белорусской звездой . Это — Мэвл, простой парень из Гомеля, окончивший ПТУ, который уже дорос до титула «Прорыв года Беларуси», взорвал музыкальные чарты, а теперь едет в большой тур по городам Беларуси, стран Балтии и России.





Каждый год в феврале мы ищем героев для проекта «Преображение». Среди сотни мужских заявок мы сразу выделили письмо от 65-летнего Петра Васильевича : очень сдержанное, лаконичное, но какое убедительное! Художник, пожарный, ликвидатор аварии на ЧАЭС… А мотивация для участия в проекте — любовь. Любимая женщина сказала: «Не пойдешь на проект — уходи».

О СПОРТЕ

В Раубчиах сейчас проходит чемпионат Европы по биатлону . Его, как вы помните, отказалась проводить Эстония — мол снега нет. Но Беларусь это не испугало и, может быть, зря? Вот украинский спортсмен Артем Прима поделился своими впечатлениями от суперспринта: «Грязный снег, все буграми, криво-косо. Спасибо и на этом, что не на асфальте бежим». Состояние трассы в Раубичах очень жестко обрисовала и российская биатлонистка Евгения Павлова, завоевавшая золото суперспринта на чемпионате Европы — 2020.

. Его, как вы помните, отказалась проводить Эстония — мол снега нет. Но Беларусь это не испугало и, может быть, зря? Вот украинский спортсмен Артем Прима своими впечатлениями от суперспринта: «Грязный снег, все буграми, криво-косо. Спасибо и на этом, что не на асфальте бежим». Состояние трассы в Раубичах очень и российская биатлонистка Евгения Павлова, завоевавшая золото суперспринта на чемпионате Европы — 2020. А вечером вокруг выступления нашей сборной в Раубичах разыгралась настоящая драма. Сначала в супермиксте наш дуэт Анны Сола и Виктора Кривко ждала просто катастрофа на стрельбе (и вот почему ), затем в смешанной эстафете наша команда боролась за бронзу, но заняв четвертое место, подала протест на неспортивное поведение биатлониста норвежской команды. Тренер мужской сборной Олег Рыженков утверждал , что норвежский спортсмен, бежавший на последнем этапе, вытолкнул с трассы Сергея Бочарникова. Протест сначала удовлетворили , норвежцы подали свой протест и в итоге мы все-таки без медалей .

разыгралась настоящая драма. Сначала в супермиксте наш дуэт Анны Сола и Виктора Кривко ждала просто (и вот ), затем в смешанной эстафете наша команда за бронзу, но заняв четвертое место, подала протест на неспортивное поведение биатлониста норвежской команды. Тренер мужской сборной Олег Рыженков , что норвежский спортсмен, бежавший на последнем этапе, вытолкнул с трассы Сергея Бочарникова. Протест сначала , норвежцы подали свой протест и в итоге . Наконец порадовало своих болельщиков минское «Динамо»: занявшие последнее место в КХЛ «зубры» одержали волевую победу над своими московскими одноклубниками.





Российский комментатор Василий Уткин обещает спеть на белорусском. Говорит: «Я помню и «Сяброў», и «Верасоў», и всех остальных «соў». Но споет только при одном условии .

Все новости четверга, 27 февраля

Кстати, у вас когда-нибудь был соблазн заглянуть в соцсети к своей второй половинке и узнать, с кем и о чем она там переписывается в свободное от вас время. Сразу говорим: одумайтесь! Это во-первых, неэтично, а во-вторых, может грозить реальным уголовным делом . Мирного и спокойного вам дня!

Ваша редакция.