С бензином «что-то не так», скандал в биатлоне, уникальная операция и Мэвл - все за вчера

Сегодня пятница, вы явно торопитесь на работу, собираете детей в школы и в сады, а перед выходом из дома быстренько чистите зубы. Стоп! Делать последнее нужно не быстро, а хотя бы две минуты. Вот здесь стоматолог очень понятно, объясняет — почему это важно. Ну, а мы тоже постараемся уложиться в пару минут и расскажем вам, что случилось в стране и мире вчера.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Александр Лукашенко встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и поговорил с ним про отношения с Россией. Вернее, про нефть и газ. И даже не поговорил, а задал риторические вопросы, например, что это за союз такой? Прошелся президент и по ЕАЭС: «Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств».
Правозащитники подвели итоги судебных разбирательств над участниками акций против интеграции с Россией: 202 судебных процесса, 132 осужденных и штрафы на общую сумму почти 65 тысяч долларов, 13 человек были осуждены в общей сложности на 375 суток ареста.
Сразу несколько читателей обратились к нам с одной и той же проблемой: в их автомобилях резко вырос расход топлива — от литра до двух. Все они уверяют, что манеру езды не меняли, машины исправны, да и резких изменений погоды в последнее время не было. Выходит, с нашим топливом что-то не так? Мы попробовали разобраться — и вот три версии происходящего.
Коронавирус уже зарегистрированв 44 странах, ВОЗ говорит, что число случаев заражения за последние два дня за пределами Китая превысило количество зараженных внутри страны. В Пекине, кстати, заявили, что источник эпидемии мог появиться вовсе не в Китае. Известный лоукост Wizz Air начал отменять рейсы в Италию, а юристы разбираются, как вести бизнес с Китаем в чрезвычайной ситуации.
В РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске пятилетнему мальчику из Беларуси вчера сделалиуникальную операцию. У ребенка врожденная деформация позвоночника в поясничном отделе, которая развивается на фоне аномального позвонка. Таким детям важно сделать операцию, не дожидаясь, пока они станут подростками. Только так они смогут, повзрослев, избежать инвалидной коляски.
Но если у кого-то надежда появилась, то у других таких перспектив пока нет. 152 белоруса сейчас ждут лекарство от генетической болезни — спинальной мышечной атрофии (СМА) первого типа. Сегодня в мире существует три препарата, которые могут модифицировать болезнь и остановить ее развитие. Но ни один из них в Беларуси не доступен и не зарегистрирован.
И еще о здоровье. В родительских вайбер-чатах страны — видео новой опасной забавы школьников: дети прыгают — и двое «подсекают» третьего. Насколько она реально распространена в белорусских школах, понять сложно, но на всякий случай мы попросили врачей объяснить, почему эта игра крайне опасна и какими травмами может закончиться.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Минчанин Дмитрий Середа три года добивался компенсации за то, что в его квартиру ворвался ОМОН. В тот же день стало известно, что Дмитрий не имеет никакого отношения к преступлению, в котором его подозревали. МВД свою вину не признало, а суд постановил выплатить потерпевшему компенсацию. Но суды на этом не закончатся: ведь перед Дмитрием так никто не извинился.
В районе водохранилища Дрозды, где живут чиновники и бизнесмены, компания российского олигарха Михаила Гуцериева построила частную среднюю школу. Смотрите, как она выглядит (предупреждаем сразу — работать она будет не для всех).
Вашему вниманию очередной выпуск нашего проекта «Люди на границе». В этом раз наши журналисты съездилиЭргнети — село у самой разделительной линии Грузии и региона Южная Осетия.
Белорусский режиссер и продюсер Андрей Курейчик жестко раскритиковал Министерство культуры за то, что стенд нашей страны не представлен на одном из самых крупных кинорынков мира, который сейчас проходит в Берлине параллельно с кинофестивалем «Берлинале». Пост у него получился очень эмоциональный.
Если вы еще не слышали хиты «Патамушка» и «Холодок», кажется, в последнее время вы живете в берушах. Снимите их прямо сейчас — знакомимся с новой белорусской звездой. Это — Мэвл, простой парень из Гомеля, окончивший ПТУ, который уже дорос до титула «Прорыв года Беларуси», взорвал музыкальные чарты, а теперь едет в большой тур по городам Беларуси, стран Балтии и России.
Каждый год в феврале мы ищем героев для проекта «Преображение». Среди сотни мужских заявок мы сразу выделили письмо от 65-летнего Петра Васильевича: очень сдержанное, лаконичное, но какое убедительное! Художник, пожарный, ликвидатор аварии на ЧАЭС… А мотивация для участия в проекте — любовь. Любимая женщина сказала: «Не пойдешь на проект — уходи».
О СПОРТЕ
В Раубчиах сейчас проходит чемпионат Европы по биатлону. Его, как вы помните, отказалась проводить Эстония — мол снега нет. Но Беларусь это не испугало и, может быть, зря? Вот украинский спортсмен Артем Прима поделился своими впечатлениями от суперспринта: «Грязный снег, все буграми, криво-косо. Спасибо и на этом, что не на асфальте бежим». Состояние трассы в Раубичах очень жестко обрисовала и российская биатлонистка Евгения Павлова, завоевавшая золото суперспринта на чемпионате Европы — 2020.
А вечером вокруг выступления нашей сборной в Раубичах разыгралась настоящая драма. Сначала в супермиксте наш дуэт Анны Сола и Виктора Кривко ждала просто катастрофа на стрельбе (и вот почему), затем в смешанной эстафете наша команда боролась за бронзу, но заняв четвертое место, подала протест на неспортивное поведение биатлониста норвежской команды. Тренер мужской сборной Олег Рыженков утверждал, что норвежский спортсмен, бежавший на последнем этапе, вытолкнул с трассы Сергея Бочарникова. Протест сначала удовлетворили, норвежцы подали свой протест и в итоге мы все-таки без медалей.
Наконец порадовало своих болельщиков минское «Динамо»: занявшие последнее место в КХЛ «зубры» одержали волевую победу над своими московскими одноклубниками.
Российский комментатор Василий Уткин обещает спеть на белорусском. Говорит: «Я помню и «Сяброў», и «Верасоў», и всех остальных «соў». Но споет только при одном условии.
Кстати, у вас когда-нибудь был соблазн заглянуть в соцсети к своей второй половинке и узнать, с кем и о чем она там переписывается в свободное от вас время. Сразу говорим: одумайтесь! Это во-первых, неэтично, а во-вторых, может грозить реальным уголовным делом. Мирного и спокойного вам дня!
Ваша редакция.
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.