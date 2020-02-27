«Потеряем всех». В Могилеве закрывают зал художественной гимнастики, родители и тренеры возмущены

Источник материала: Tut.by

В Могилеве зал художественной гимнастики хотят закрыть, а занятия перенести в другое помещение на окраине города. Тренеры в разговорах с родителями признаются: «После этого потеряем художественную гимнастику». Потому что альтернативный зал ну очень неподходящий. А родители возмущены, почему их не предупредили заранее, в чем такая срочность переезда в середине учебного года, зачем вообще переезжать. У них еще много вопросов. Разгорается скандал.



Зал художественной гимнастики на улице Ленинской. Фото предоставлено читателем TUT.BY

Зал художественной гимнастики находится на улице Ленинской, 25 в здании историко-культурной ценности 19 века. Это бывший дворец архиепископа. Руководство СДЮШОР «Багима» объясняет родителям необходимость переезда тем, что здание — в аварийном состоянии, ему нужен капремонт. Мол, в 2017 году «Багима» заказала экспертизу, которая показала: «здание не рекомендуется использовать для спортивных занятий». И за три года финансирование на капремонт найти не удалось.

На стихийной встрече с директором «Багимы» Виктором Шайниковым родители услышали, что капитального ремонта в здании не было последние 30 лет, хотя руководство СДЮШОР, по его словам, заявки на него подавало. Только коммунальники при распределении бюджета говорили: денег нет. По данным руководства СДЮШОР, на капремонт здания на Ленинской нужен 1 млрд рублей.

Потому переезд неизбежен. Помещение для занятий готова предоставить СДЮШОР № 5 — на улице Гришина, 98. Это микрорайон завода «Техноприбор».

У родителей же другая информация. Во-первых, касающаяся экспертизы: рекомендация «не использовать» не означает запрет, а еще в заключении сказано, что можно регулярно контролировать состояние здания и продолжать его эксплуатировать. Во-вторых, касающаяся размера необходимой суммы: она, говорят, гораздо меньше 1 млрд рублей. В-третьих, связанная с новым залом, в который хотят отправить заниматься девочек: он низкий, для гимнастики не приспособленный и находится очень далеко.

— Половина родителей отдавали детей в школы полиже к залу для занятий художественной гимнастикой. А теперь что? До «Техноприбора» и обратно еще попробуй доберись, особенно с учетом того, что тренировка может заканчиваться в 20.30 — 21.00, — говорят родители.

Они предлагали директору «Багимы» перевести девочек во Дворец гимнастики — все же это доступнее в плане логистики, да и помещение для гимнастики предназначено изначально. Но так вряд ли получится, сказал им Виктор Шайников. Дело в том, что большой зал разделен на две зоны — женскую и мужскую. Если отдать одну часть для художественной гимнастки, будут ущемлены спортивные гимнасты.

Недовольство родителей растет, консенсуса с руководством «Багимы» они не достигли. Потому варианты переноса занятий будут обсуждать все вместе, в том числе руководство города, в ближайшую субботу, 29 февраля.