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ГЛХУ «Богушевский лесхоз» имеет хорошо развитое производство, появляются новые цеха по обработке древесины

28.02.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

 ГЛХУ «Богушевский лесхоз» имеет хорошо развитое производство, появляются новые цеха по обработке древесины, значительная часть которой экспортируется.

 ГЛХУ «Богушевский лесхоз» имеет хорошо развитое производство, появляются новые цеха по обработке древесины

 Мы поговорили с Петром Горбачёвым, главным инженером организации, и узнали, как работает лесхоз, куда реализовывает продукцию, какие новые технологии внедряет.

 Доход с отходов

 В Богушевском лесхозе даже из отходов производства извлекают прибыль.

 — В 2011 году у нас появилось пеллетное производство, — рассказал главный инженер. — За это время мы в несколько раз увеличили объем востребованной продукции, потребители убедились в её качестве.

 Производство пеллет максимально автоматизировали. На разных этапах задействовано всего три оператора: два на линиях оборудования и один на обслуживании сушильного хозяйства. Производство этого вида топлива в Богушевском лесхозе не останавливается даже в выходные. В месяц цех производит порядка 150-200 т готового продукта, который идёт на экспорт в Прибалтику.

 ГЛХУ «Богушевский лесхоз» имеет хорошо развитое производство, появляются новые цеха по обработке древесины

Процесс получения пеллет состоит из нескольких этапов. Вначале опилки, щепки, горбыль, стружка и другие отходы пиления проходят сушку, затем несколько раз измельчаются до состояния муки. Эта мелкая фракция поступает в пресс-гранулятор, который представляет собой металлический круг с множеством отверстий диаметром 6 мм, откуда специальные ролики выталкивают древесную массу.

 — Производство топливных гранул имеет высокую рентабельность из-за низких затрат и высокий доход при продаже. К слову, интерес к топливным гранулам в Беларуси тоже появляется, — рассказал Пётр Венедиктович.

 В ногу со временем

 Чтобы идти в ногу со временем, необходимо быстро реагировать на рыночные запросы.

ГЛХУ «Богушевский лесхоз» имеет хорошо развитое производство, появляются новые цеха по обработке древесины

 В том же 2011 году в лесхозе начали производство мелкотоварной древесины и установили линию «Мебар». За месяц работы установка производит порядка 600-650 кубических метров обрезного материала(досок). Готовая продукция экспортируется в страны Прибалтики, Германию, Бельгию, Нидерланды.

 В минувшем году освоен новый вид экспортно ориентированной продукции – виноградный кол. Лесхоз взял в рассрочку станок, позволяющий быстро и качественно делать колья разного диаметра и размера.  Данная продукции, востребованная в странах с развитым виноградарством, является сезонной.

 Как пояснил главный инженер лесхоза, выгода от внедрения этой новинки огромная: если необработанный баланс экспортируется по 30 рублей за кубометр, то стоимость окоренного виноградного кола, изготовленного из мелкотоварной древесины, составляет уже 105 евро за кубометр.

 ГЛХУ «Богушевский лесхоз» имеет хорошо развитое производство, появляются новые цеха по обработке древесины

В конце прошло года закупили линию «Диаметрис», а уже в начале февраля ее запустили. Она обрабатывает хвойную и лиственную древесину, невостребованную на внутреннем рынке. Сейчас оборудование проходит «обкатку», поэтому линия работает в одну смену. Но уже в марте должен состояться выход на планируемую мощность, а это порядка 12 кубических метров экспортного товара в смену, и переход на двухсменный режим труда. Первая партия товарной доски уже отгружена. Она вскоре отправится к своему заказчику в западной Европе.

 Анатолий МОСИН.

 Фото автора.

 
 
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