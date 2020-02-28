Источник материала: Голас Сененшчыны

ГЛХУ «Богушевский лесхоз» имеет хорошо развитое производство, появляются новые цеха по обработке древесины, значительная часть которой экспортируется.





Мы поговорили с Петром Горбачёвым, главным инженером организации, и узнали, как работает лесхоз, куда реализовывает продукцию, какие новые технологии внедряет.

Доход с отходов

В Богушевском лесхозе даже из отходов производства извлекают прибыль.

— В 2011 году у нас появилось пеллетное производство, — рассказал главный инженер. — За это время мы в несколько раз увеличили объем востребованной продукции, потребители убедились в её качестве.

Производство пеллет максимально автоматизировали. На разных этапах задействовано всего три оператора: два на линиях оборудования и один на обслуживании сушильного хозяйства. Производство этого вида топлива в Богушевском лесхозе не останавливается даже в выходные. В месяц цех производит порядка 150-200 т готового продукта, который идёт на экспорт в Прибалтику.





Процесс получения пеллет состоит из нескольких этапов. Вначале опилки, щепки, горбыль, стружка и другие отходы пиления проходят сушку, затем несколько раз измельчаются до состояния муки. Эта мелкая фракция поступает в пресс-гранулятор, который представляет собой металлический круг с множеством отверстий диаметром 6 мм, откуда специальные ролики выталкивают древесную массу.

— Производство топливных гранул имеет высокую рентабельность из-за низких затрат и высокий доход при продаже. К слову, интерес к топливным гранулам в Беларуси тоже появляется, — рассказал Пётр Венедиктович.

В ногу со временем

Чтобы идти в ногу со временем, необходимо быстро реагировать на рыночные запросы.





В том же 2011 году в лесхозе начали производство мелкотоварной древесины и установили линию «Мебар». За месяц работы установка производит порядка 600-650 кубических метров обрезного материала(досок). Готовая продукция экспортируется в страны Прибалтики, Германию, Бельгию, Нидерланды.

В минувшем году освоен новый вид экспортно ориентированной продукции – виноградный кол. Лесхоз взял в рассрочку станок, позволяющий быстро и качественно делать колья разного диаметра и размера. Данная продукции, востребованная в странах с развитым виноградарством, является сезонной.

Как пояснил главный инженер лесхоза, выгода от внедрения этой новинки огромная: если необработанный баланс экспортируется по 30 рублей за кубометр, то стоимость окоренного виноградного кола, изготовленного из мелкотоварной древесины, составляет уже 105 евро за кубометр.





В конце прошло года закупили линию «Диаметрис», а уже в начале февраля ее запустили. Она обрабатывает хвойную и лиственную древесину, невостребованную на внутреннем рынке. Сейчас оборудование проходит «обкатку», поэтому линия работает в одну смену. Но уже в марте должен состояться выход на планируемую мощность, а это порядка 12 кубических метров экспортного товара в смену, и переход на двухсменный режим труда. Первая партия товарной доски уже отгружена. Она вскоре отправится к своему заказчику в западной Европе.

Анатолий МОСИН.

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