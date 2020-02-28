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Лукашенко анонсировал изменения в пенсионной системе

28.02.2020 15:43 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пенсионную систему в Беларуси нужно переформатировать, в нее необходимо внести изменения.

Об этом заявил Александр Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов 28 февраля, передает пресс-служба главы государства.

БФП предложила изменить пенсионное законодательство, и президент согласен с этим.

По его словам, нынешняя пенсионная система себя изжила, и «после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас, или кто-то другой) все равно придется этим заниматься».

Он считает, что уровниловки быть не должно. «Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать - на пенсии будет лучше», - сказал глава государства.

Данный вопрос в стране решить будет несложно, тем более что у нас изучается опыт других государств.

«Я с Владимиром Путиным очень много на эту тему разговаривал. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее. С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую - это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система», - заверил глава государства.

Он добавил, что защита интересов пенсионеров является важнейшим приоритетом для государства.

О том, что при начислении пенсий необходимо учитывать вклад в производство и квалификацию работника, ранее заявлял глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Он говорил, что в стране накопилось много вопросов по пенсионному обеспечению, которые нуждаются в решении.

 
 
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Пенсионную систему в Беларуси нужно переформатировать, в нее необходимо внести изменения.
 
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