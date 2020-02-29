Похититель первоцветов и «наскальная» живопись на горке

Источник материала: Радзiма





В редакцию позвонила взволнованная и возмущенная женщина: «С маленькой клумбы возле магазина «Ночной» пропали цветы. В такую теплую погоду у нас здесь уже выросли и даже зацвели первоцветы — желтые крокусы. В субботу утром они еще были, а к вечеру их не стало. Я уже три года ухаживаю за клумбой, хочу, чтобы даже на этом маленьком клочке земли было красиво. К сожалению, получается, что наши люди не ценят красоту и чужой труд: кто-то, не глядя, может и велосипедом по цветам проехать, а кто-то просто пришел и вырвал с корнями растения. Обидно».







Проблему воровства цветов с клумб в разных местах нашего горпоселка мы уже не раз затрагивали на страницах газеты. Но те случаи были летом и ранней осенью. Такого же, чтобы из мерзлой земли цветы вырывали, наверное, еще не было. Тот, кто украл крокусы возле «Ночного», не учел только одного: за происходящим возле магазина «наблюдает» видеокамера, с помощью которой работники торговой точки любителя первоцветов и вычислили. Им оказался немолодой уже мужчина. Одна из покупательниц, услышав эту неприятную историю и зная, куда обычно ходит мужчина в гости, нашла пропажу в одном из частных дворов, брошенную прямо на земле, и принесла вырванные цветочки обратно в магазин. Поступок мужчины объяснить трудно. Что могло подвигнуть того, кто должен передавать свой жизненный опыт подрастающему поколению, кто должен быть примером своим детям и внукам, в почтенном возрасте стать вором и вандалом?







Подростки, которым родители, видимо, не объяснили, как правильно относиться к общественной собственности, тоже отличились. На детской площадке (а точнее, на элементах горки), находящейся на стадионе, за зимние месяцы появилась «наскальная» живопись. Но древний человек миллионы лет назад оставлял после себя следы именно так, потому что у него других возможностей не было, а сейчас-то возможностей выразить свои мысли хоть отбавляй. Пиши, что тебе вздумается, на своей стене «ВКонтакте» — там и написать можно больше, и аудитория помасштабнее, и общественное имущество страдать не будет.

Уважаемые читатели, если и на вашей улице, возле предприятий, где вы работаете, происходят подобные случаи, звоните, пишите, будем разбираться и бороться с невоспитанностью и бескультурьем вместе.

О. ЯНУШЕВСКАЯ

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