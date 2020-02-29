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«Пока все результаты отрицательны». Минздрав - о состоянии контактировавших с иранским студентом
29.02.2020 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Студент БНТУ из Ирана, у которого обнаружили коронавирус, а также те, кто контактировал с ним и сейчас находится в инфекционной больнице, чувствуют себя удовлетворительно, рассказала TUT.BY пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
— Сейчас идет активное тестирование анализов всех представителей БНТУ — студентов и преподавателей. Пока что все результаты отрицательны. Пациент из Ирана и те, кто был госпитализирован с ним в инфекционную больницу чувствуют себя удовлетворительно.
(Будет дополнено)
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Студент БНТУ из Ирана, у которого обнаружили коронавирус, а также те, кто контактировал с ним и сейчас находится в инфекционной больнице, чувствуют себя...
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