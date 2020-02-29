«Пока все результаты отрицательны». Минздрав - о состоянии контактировавших с иранским студентом

Источник материала: Tut.by

Студент БНТУ из Ирана, у которого обнаружили коронавирус, а также те, кто контактировал с ним и сейчас находится в инфекционной больнице, чувствуют себя удовлетворительно, рассказала TUT.BY пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.



Сергей Балай, TUT.BY

— Сейчас идет активное тестирование анализов всех представителей БНТУ — студентов и преподавателей. Пока что все результаты отрицательны. Пациент из Ирана и те, кто был госпитализирован с ним в инфекционную больницу чувствуют себя удовлетворительно.

(Будет дополнено)