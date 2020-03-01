Для детей работают разнообразные игровые площадки, карусели.
Подробности читайте на страницах «А»
|
Масленичные гуляния развернулись на площадке у Дворца культуры
01.03.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Для детей работают разнообразные игровые площадки, карусели.
Подробности читайте на страницах «А»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь можно угоститься блинами, купить изделия народных мастеров, насладиться прекрасным концертом и даже увидеть живого медведя!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)