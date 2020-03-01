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Масленичные гуляния развернулись на площадке у Дворца культуры

01.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Для детей работают разнообразные игровые площадки, карусели.

Подробности читайте на страницах «А»

 
 
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