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Коронавирус: в Беларуси подтвержденных случаев больше нет, в мире болеют более 85 тысяч человек, умерли 2870
01.03.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси новых случаев коронавируса нет, сообщили TUT.BY в Минздраве. В Китае же за сутки заболели 573 человек. Это на 150 больше, чем днем ранее. Основная часть инфицированных — жители провинции Хубэй,
Как сообщила 1 марта пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, лабораторно подтвержденных случаев заболевания, кроме
Подозрительный тест —
570 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в китайской провинции Хубэй, за пределами провинции — еще трое. Умерли 35 человек (34 в Хубэе).
Из больницы выписали 2623 человека — они вылечены.
Общее количество заболевших в Китае составляет более 79 тысяч человек, из них 39 тысяч выздоровели. Умерли 2870 человек.
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Коронавирус: в Беларуси подтвержденных случаев больше нет, в мире болеют более 85 тысяч человек, умерли 2870
В Беларуси новых случаев коронавируса нет, сообщили TUT.BY в Минздраве. В Китае же за сутки заболели 573 человек.
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