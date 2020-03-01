Коронавирус: в Беларуси подтвержденных случаев больше нет, в мире болеют более 85 тысяч человек, умерли 2870

Источник материала: Tut.by

В Беларуси новых случаев коронавируса нет, сообщили TUT.BY в Минздраве. В Китае же за сутки заболели 573 человек. Это на 150 больше, чем днем ранее. Основная часть инфицированных — жители провинции Хубэй, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.



Фото: Reuters

Как сообщила 1 марта пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, лабораторно подтвержденных случаев заболевания, кроме коронавируса у студента БНТУ из Ирана , в стране по состоянию на первую половину дня воскресенья нет.

Подозрительный тест — у отца девушки заболевшего иранца — еще перепроверяют анализы. У мужчины нет клинической картины коронавируса.

570 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в китайской провинции Хубэй, за пределами провинции — еще трое. Умерли 35 человек (34 в Хубэе).

Из больницы выписали 2623 человека — они вылечены.

Общее количество заболевших в Китае составляет более 79 тысяч человек, из них 39 тысяч выздоровели. Умерли 2870 человек.

В мире коронавирусом заболели более 85 тысяч человек.

заболели более 85 тысяч человек. В Европе более 1,1 тыс. подтвержденных случаев заболевания. На первом месте Италия.

По данным ВОЗ, в Южной Корее по состоянию на 29 февраля было подтверждено 3150 случаев заражения вирусом (17 летальных), в Иране — 388 (34 летальных). В США зарегистрирована первая смерть от коронавируса , вводится запрет на въезд для посещавших недавно Иран иностранцев.

, вводится запрет на въезд для посещавших недавно Иран иностранцев. Крупнейшая в мире туристическая выставка ITB Berlin, которая должна была пройти в столице Германии с 4 по 8 марта, отменена из-за угрозы коронавируса впервые за 54 года, сообщают организаторы.

Накануне ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне.

оценку риска распространения коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне. В пятницу, 28 февраля, наш Минздрав сообщил о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом .