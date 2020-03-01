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Коронавирус: в Беларуси подтвержденных случаев больше нет, в мире болеют более 85 тысяч человек, умерли 2870

01.03.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси новых случаев коронавируса нет, сообщили TUT.BY в Минздраве. В Китае же за сутки заболели 573 человек. Это на 150 больше, чем днем ранее. Основная часть инфицированных — жители провинции Хубэй, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.


Фото: Reuters

Как сообщила 1 марта пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, лабораторно подтвержденных случаев заболевания, кроме коронавируса у студента БНТУ из Ирана, в стране по состоянию на первую половину дня воскресенья нет.

Подозрительный тест — у отца девушки заболевшего иранца — еще перепроверяют анализы. У мужчины нет клинической картины коронавируса.

570 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в китайской провинции Хубэй, за пределами провинции — еще трое. Умерли 35 человек (34 в Хубэе).

Из больницы выписали 2623 человека — они вылечены.

Общее количество заболевших в Китае составляет более 79 тысяч человек, из них 39 тысяч выздоровели. Умерли 2870 человек.

  • В мире коронавирусом заболели более 85 тысяч человек.
  • В Европе более 1,1 тыс. подтвержденных случаев заболевания. На первом месте Италия.
  • По данным ВОЗ, в Южной Корее по состоянию на 29 февраля было подтверждено 3150 случаев заражения вирусом (17 летальных), в Иране — 388 (34 летальных). В США зарегистрирована первая смерть от коронавируса, вводится запрет на въезд для посещавших недавно Иран иностранцев.
  • Крупнейшая в мире туристическая выставка ITB Berlin, которая должна была пройти в столице Германии с 4 по 8 марта, отменена из-за угрозы коронавируса впервые за 54 года, сообщают организаторы.
  • Накануне ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне.
  • В пятницу, 28 февраля, наш Минздрав сообщил о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом.

 
 
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В Беларуси новых случаев коронавируса нет, сообщили TUT.BY в Минздраве. В Китае же за сутки заболели 573 человек.
 
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