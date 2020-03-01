«Напекла кастрюлю блинов». Соседи с Грушевки, недавно отвоевавшие сквер, отметили Масленицу

Источник материала: Tut.by

Ни моросящий дождь, ни немного напряженная из-за коронавируса обстановка не помешали жителям Грушевки собраться на соседскую прогулку в недавно отвоеванном сквере и отпраздновать Масленицу. Чучело так и не пришедшей в Беларусь зимы никто не сжигал, ограничились подвижными играми, принесенными из дома блинами и горячими напитками в термокружках. TUT.BY посмотрел, как это было.

Кто-то вынес беспроводные колонки, кто-то повесил самодельную пиньяту в виде груши, кто-то взял на себя роль аниматора для детворы.





Собравшиеся в Грушевском сквере люди подчеркивают, что организаторов у мероприятия нету:

— К парню, который подал идею повязать на деревья шарфики в знак заботы о сквере, уже приходили из РУВД. Нам такого не нужно. Так и запишите, что каждый сам по себе сегодня вышел в сквер со своими блинами. Это просто совпадение, что тут много любителей блинов.









Тамара и Юрий пенсионеры и живут в доме по соседству со сквером.

Тамара угощает блинами с творогом, а также домашней выпечкой и джемами, которые принесли другие соседи. Угощения отдает в предварительно обработанные антисептиком руки.





— Наш сквер еще недавно был под угрозой уничтожения, но надеемся, что мы его отстояли . Наши дети с внуками живут далеко, но когда приезжают к нам летом, любят тут гулять. Было бы жалко, если б все эти деревья вырубили. Напекла кастрюлю блинов — просто от души, это малая толика того, что я смогла сделать. Вот наш молодой актив — они большие молодцы, если бы не они, ничего бы тут не было.





Сергей купил квартиру в доме рядом со сквером в 2017 году, но пока не закончил ремонт и не переехал, снимает с семьей жилье неподалеку.

— Может, в самом доме и есть косяки в виде той же плохой звукоизоляции, но соседи у нас классные. Во время борьбы за сквер со всеми перезнакомился. Тут живут люди из разных сфер — активные, веселые и порядочные.





— Однажды случайно оставил тут на скамейке принтер за тысячу долларов — за пару часов никто его тронул. Когда что-то получается, успех притягивает людей. Был момент, когда казалось, что сквер нам не отстоять и я все равно был рад, что мы объединились и попытались, проснулась гордость за белорусов.













Семья Ольги и Василия случайно узнала о Масленице из грушевского телеграм-канала.

— Так получилось, что мы пришли с пустыми руками на все готовое, не подумали заранее. Надо в следующий раз пару килограммов конфет хотя бы принести и быть поактивнее. Я в этом сквере каждый день с малышкой гуляю и нам было важно сохранить это место нетронутым, а не те три дерева, что для нас оставляли на плане.





Все происходящее напоминает праздник очень многодетной большой семьи. Взрослые обсуждают какие-то общие дела за кружкой чая, в то время как какой-то инициативный «родственник» организовал детей играть в перетягивание каната.

Тут же кто-то приносит ведро цветных мелков и на асфальте начинается сеанс семейной арт-терапии. Нет никакого регламента и иерархии, любая инициатива не наказуема и поддерживается.





Алексей призывает мужчин посоревноваться в подтягивании на турниках и на челлендж откликается больше десятка отцов местных семейств.

Победителю обещают брендированную «грушевскую» кружку:

— Очень здорово, что мы сегодня здесь собрались с единомышленниками, которым дорог этот сквер и которые его отстаивали. Просто пообщаться по-соседски, провести вместе время. Изначально у меня был четкий корыстный интерес, мне очень нравилось заниматься на спортивной площадке в этом сквере — никаких высоких материй.





— Благодаря общей борьбе я поверил в людей, которые здесь живут, я не встречал в Минске такой социальной активности соседей. Есть люди, которые здесь давно живут, это сообщество не за один год создалось, у нас линейно распределенная ответственность, идею может подхватить любой желающий. Так вот и с Масленицей получилось.

Было бы здорово оживить Грушевский Фест, который проводился, когда я здесь еще не жил. Мне очень понравилась эта идея, хочется, чтобы он возобновился.



