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Детский тренер вскрыл живот прямо на работе - он в реанимации
01.03.2020 19:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце февраля в Минском дворце детей и молодежи произошло ЧП — опытный тренер нанес несколько ударов ножом себе в живот, пытаясь таким образом покончить с собой. Коллеги, с которыми удалось связаться TUT.BY, говорят, что не знают о причине случившегося, отмечают, что обстановка в коллективе была дружелюбная.
По информации
Тренер работал в отделе технического творчества и спорта, преподавал атлетическую гимнастику и самооборону для молодежи. Как сообщили TUT.BY его коллеги, у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем. Тренера характеризуют с положительной стороны, говорят, у него был большой опыт работы.
По данному факту проводится проверка, уголовное дело на данный момент не возбуждено.
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Скорая успела забрать мужчину в больницу, сейчас он в реанимации.
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