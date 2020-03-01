Детский тренер вскрыл живот прямо на работе - он в реанимации

Источник материала: Tut.by

В конце февраля в Минском дворце детей и молодежи произошло ЧП — опытный тренер нанес несколько ударов ножом себе в живот, пытаясь таким образом покончить с собой. Коллеги, с которыми удалось связаться TUT.BY, говорят, что не знают о причине случившегося, отмечают, что обстановка в коллективе была дружелюбная.



Минский государственный дворец детей и молодежи

По информации «Нашай нівы» , тренер пытался вскрыть себе живот прямо в кабинете директора. Прибывшие медики успели увезти мужчину в больницу, сейчас он находится в реанимации — его домашний и мобильный телефоны недоступны.

Тренер работал в отделе технического творчества и спорта, преподавал атлетическую гимнастику и самооборону для молодежи. Как сообщили TUT.BY его коллеги, у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем. Тренера характеризуют с положительной стороны, говорят, у него был большой опыт работы.

По данному факту проводится проверка, уголовное дело на данный момент не возбуждено.