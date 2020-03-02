Увидишь первых аистов или ласточек, заноси на сайт «Живой весны»!

Источник материала: Полесская правда



Как следить онлайн за приближением весны, которую несут нам птицы, корреспонденту pinsknews.by рассказали в общественной организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ).

— На сайте международной кампании «Живая весна» можно видеть, как птицы, выбранные вестниками весны, возвращаются с зимовки. Увидев какую-то из них впервые с начала года, люди из разных стран заносят свои наблюдения на сайт springalive.net , — отметили в АПБ.

Чем больше наблюдений, тем темнее цвет страны на интерактивной карте по мере того, как весна летит в разные страны. В кампании участвуют страны Африки и Европы, поэтому на карте можно увидеть, насколько аисты или ласточки находятся близко от Беларуси и когда их можно ожидать на южной границе страны.

«Живая весна» — международный проект с целью привлечь внимание детей и взрослых к дикой природе, наблюдениям и сохранению перелетных птиц. В этом году кампания пройдет под лозунгом «Как быть хорошим бёрдвотчером?» Она продлится с 1 марта по 1 июля 2020 года.

“Наблюдать за птицами нужно так, чтобы не беспокоить их. Тогда и птицам не будет лишнего стресса, и вы сможете рассмотреть их подольше, так как они не испугаются и не будут улетать. Выходя на природу, одевайтесь в одежду темных, неярких цветов, не шумите, не подходите к гнездам. Делая снимки, не используйте вспышку”, — советует специалистка АПБ по акциям и кампаниям Наталия Сороковик.

Какие птицы в этом году считаются вестниками весны?

Вестниками “Живой весны” выбраны семь птиц, которых относительно легко узнать: белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, кукушка, золотистая щурка, береговая ласточка и галстучник.

Когда эти птицы прилетают в Беларусь?

В 10-х числах марта обычно возвращаются в страну галстучники и белые аисты, в первой половине апреля – деревенские ласточки и кукушки, в конце апреля и начале мая – ласточки-береговушки и стрижи, в конце мая – золотистые щурки.

Как добавлять наблюдения?

Расскажите детям, что мы ждем аистов, ласточек и других вестников весны, чтобы они сообщили вам, когда увидят первую птицу. Поздравьте классного чемпиона, которые первые увидели аиста или другую птицу. Занесите это наблюдение удобным для себя способом:

на сайте “Живой весны” при помощи формы «Дадаць назіранне»;

опишите свое наблюдение в группах кампании в социальных сетях Facebook или Вконтакте.

Встречайте весну вместе с птицами!