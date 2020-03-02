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Увидишь первых аистов или ласточек, заноси на сайт «Живой весны»!

02.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Увидишь первых аистов или ласточек, заноси на сайт «Живой весны»!
Как следить онлайн за приближением весны, которую несут нам птицы, корреспонденту pinsknews.by рассказали в общественной организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ).

— На сайте международной кампании «Живая весна» можно видеть, как птицы, выбранные вестниками весны, возвращаются с зимовки. Увидев какую-то из них впервые с начала года, люди из разных стран заносят свои наблюдения на сайт springalive.net, — отметили в АПБ.

Чем больше наблюдений, тем темнее цвет страны на интерактивной карте по мере того, как весна летит в разные страны. В кампании участвуют страны Африки и Европы, поэтому на карте можно увидеть, насколько аисты или ласточки находятся близко от Беларуси и когда их можно ожидать на южной границе страны.

«Живая весна» — международный проект с целью привлечь внимание детей и взрослых к дикой природе, наблюдениям и сохранению перелетных птиц. В этом году кампания пройдет под лозунгом «Как быть хорошим бёрдвотчером?» Она продлится с 1 марта по 1 июля 2020 года.

“Наблюдать за птицами нужно так, чтобы не беспокоить их. Тогда и птицам не будет лишнего стресса, и вы сможете рассмотреть их подольше, так как они не испугаются и не будут улетать. Выходя на природу, одевайтесь в одежду темных, неярких цветов, не шумите, не подходите к гнездам. Делая снимки, не используйте вспышку”, — советует специалистка АПБ по акциям и кампаниям Наталия Сороковик.

Какие птицы в этом году считаются вестниками весны?

Вестниками “Живой весны” выбраны семь птиц, которых относительно легко узнать: белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, кукушка, золотистая щурка, береговая ласточка и галстучник.

 

Когда эти птицы прилетают в Беларусь?

В 10-х числах марта обычно возвращаются в страну галстучники и белые аисты, в первой половине апреля – деревенские ласточки и кукушки, в конце апреля и начале мая – ласточки-береговушки и стрижи, в конце мая – золотистые щурки.

Как добавлять наблюдения?

Расскажите детям, что мы ждем аистов, ласточек и других вестников весны, чтобы они сообщили вам, когда увидят первую птицу. Поздравьте классного чемпиона, которые первые увидели аиста или другую птицу. Занесите это наблюдение удобным для себя способом:

  • на сайте “Живой весны” при помощи формы «Дадаць назіранне»;
  • опишите свое наблюдение в группах кампании в социальных сетях Facebook или Вконтакте.

 

Встречайте весну вместе с птицами!

 
 
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