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Увидишь первых аистов или ласточек, заноси на сайт «Живой весны»!
02.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
— На сайте международной кампании «Живая весна» можно видеть, как птицы, выбранные вестниками весны, возвращаются с зимовки. Увидев какую-то из них впервые с начала года, люди из разных стран заносят свои наблюдения на сайт
Чем больше наблюдений, тем темнее цвет страны на интерактивной
«Живая весна» — международный проект с целью привлечь внимание детей и взрослых к дикой природе, наблюдениям и сохранению перелетных птиц. В этом году кампания пройдет под лозунгом «Как быть хорошим бёрдвотчером?» Она продлится с 1 марта по 1 июля 2020 года.
Какие птицы в этом году считаются вестниками весны?
Вестниками “Живой весны” выбраны семь птиц, которых относительно легко узнать: белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, кукушка, золотистая щурка, береговая ласточка и галстучник.
Когда эти птицы прилетают в Беларусь?
В 10-х числах марта обычно возвращаются в страну галстучники и белые аисты, в первой половине апреля – деревенские ласточки и кукушки, в конце апреля и начале мая – ласточки-береговушки и стрижи, в конце мая – золотистые щурки.
Как добавлять наблюдения?
Расскажите детям, что мы ждем аистов, ласточек и других вестников весны, чтобы они сообщили вам, когда увидят первую птицу. Поздравьте классного чемпиона, которые первые увидели аиста или другую птицу. Занесите это наблюдение удобным для себя способом:
Встречайте весну вместе с птицами!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
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