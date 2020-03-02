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В Буда-Кошелево будут судить 15-летнего школьника, который ударил на перемене приятеля - и тот умер

02.03.2020 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелеве будут судить 15-летнего парня, который ударил на школьном дворе приятеля — и тот умер. Подробности рассказали в прокуратуре Гомельской области.

Трагедия произошла 12 сентября в деревне Николаевка Буда-Кошелевского района.

Два девятиклассника повздорили. В какой-то момент один из них нанес другому несколько ударов руками и ногами по телу, а также в левую боковую поверхность шеи, что привело к рефлекторной остановке сердца подростка.

Администрация школы вызвала скорую, но дожидаться ее не стали — быстро нашли транспорт, директор повез подростка навстречу врачам. К сожалению, спасти мальчика медики не смогли.

Следственный комитет за причинение смерти по неосторожности возбудил уголовное дело (ч. 1 ст. 144 УК).

Прокуратура внесла представление начальнику главного управления образования Гомельского облисполкома, в котором потребовала принять дополнительные меры к обеспечению охраны жизни и здоровья детей. В итоге пять должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

 
 
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Администрация школы вызвала скорую, но дожидаться ее не стали - быстро нашли транспорт и директор повез подростка навстречу врачам. К сожалению, спасти мальчика...
 
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