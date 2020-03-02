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Лекции по Youtube и консультации в общежитиях. Как сейчас идут занятия в БНТУ, закрытого из-за COVID-19
02.03.2020 12:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До 15 марта в Белорусском национальном техническом университете отменены все занятия. Как в этот период будет
Наш звонок застает Георгия Александровича в дороге: он возвращается из общежитий.
— Проводил проверку, — объясняет первый проректор. — Ходил в общежития, смотрел, чем занимаются студенты.
— И чем же?
— Кто-то слушает лекции, кто-то — выполняет курсовой проект, кто-то консультируется с преподавателями. Занятия продолжаются, только не в аудиторном режиме.
По словам первого проректора, после решения отменить аудиторные занятия в университете каждый студент получил от преподавателя индивидуальное задание. Сейчас заведующие кафедр посещают общежития, консультируют студентов по их курсовым проектам, помогают с лабораторными и практическими занятиями, решают задачи.
— А те, кто живет не в общежитии?
— Они тоже получили индивидуальное задание. И тоже консультируются и обмениваются информацией с преподавателями, только с помощью средств коммуникации.
Лекции, которые стоят в расписании, сейчас проводятся в формате онлайн-вебинаров
— Лекции подобраны так, что они охватывали чуть ли не пол-университета. Например, по 3D-моделированию, иностранным языкам и так далее, — объясняет Георгий Вершина.
Что касается студентов, которые сейчас находятся в госпитале ветеранов в Боровлянах и городской инфекционной больнице в Минске, то заниматься онлайн или нет — это сейчас зависит от их состояния.
— Госпитализированные студенты тоже получили индивидуальные задания и всю информацию по поводу организации учебного процесса. Это их право — заниматься или нет. Все зависит от состояния наших студентов, — рассказал Георгий Вершина.
Напомним, 28 февраля Минздрав
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Лекции по Youtube и консультации в общежитиях. Как сейчас идут занятия в БНТУ, закрытого из-за COVID-19
До 15 марта в Белорусском национальном техническом университете отменены все занятия. Как в этот период будет организован учебный процесс, рассказал первый...
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