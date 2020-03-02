Лекции по Youtube и консультации в общежитиях. Как сейчас идут занятия в БНТУ, закрытого из-за COVID-19

Источник материала: Tut.by

До 15 марта в Белорусском национальном техническом университете отменены все занятия. Как в этот период будет организован учебный процесс , рассказал первый проректор университета Георгий Вершина.



Георгий Вершина, первый проректор БНТУ. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Наш звонок застает Георгия Александровича в дороге: он возвращается из общежитий.

— Проводил проверку, — объясняет первый проректор. — Ходил в общежития, смотрел, чем занимаются студенты.

— И чем же?

— Кто-то слушает лекции, кто-то — выполняет курсовой проект, кто-то консультируется с преподавателями. Занятия продолжаются, только не в аудиторном режиме.

По словам первого проректора, после решения отменить аудиторные занятия в университете каждый студент получил от преподавателя индивидуальное задание. Сейчас заведующие кафедр посещают общежития, консультируют студентов по их курсовым проектам, помогают с лабораторными и практическими занятиями, решают задачи.

— А те, кто живет не в общежитии?

— Они тоже получили индивидуальное задание. И тоже консультируются и обмениваются информацией с преподавателями, только с помощью средств коммуникации.

Лекции, которые стоят в расписании, сейчас проводятся в формате онлайн-вебинаров на канале в YouTube . На сайте университета есть их расписание — с указанием темы занятия и преподавателя, который будет его вести. В последующем, рассказывают в пресс-службе БНТУ, таблица будет дополняться.

— Лекции подобраны так, что они охватывали чуть ли не пол-университета. Например, по 3D-моделированию, иностранным языкам и так далее, — объясняет Георгий Вершина.

Что касается студентов, которые сейчас находятся в госпитале ветеранов в Боровлянах и городской инфекционной больнице в Минске, то заниматься онлайн или нет — это сейчас зависит от их состояния.

— Госпитализированные студенты тоже получили индивидуальные задания и всю информацию по поводу организации учебного процесса. Это их право — заниматься или нет. Все зависит от состояния наших студентов, — рассказал Георгий Вершина.

Напомним, 28 февраля Минздрав сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса в Беларуси. Им оказался заражен студент БНТУ из Ирана. В данный момент он находится в столичной инфекционной больнице, кроме него на карантин поместили семью его девушки . Отец девушки находится под подозрением: клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат . Кроме того, на карантине находятся 26 одногруппников и 7 педагогов, контактировавших с иранским студентом.