Правила не только знай, но и соблюдай!

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Владимир Николаевич привел множество примеров из жизни, которые стали печальными последствиями безответственного и халатного отношения к собственной безопасности, привёл статистические данные о количестве произошедших пожаров на территории Республики Беларусь, Минской области и на территории Борисовского района. Наибольшее внимание он уделил причинам, которые приводят к необратимым трагедиям. Основными из них являются нарушение правил эксплуатации печного отопления, электрооборудования и детская шалость с огнем.

Владимир Николаевич в конце встречи рассказал о приложении «МЧС Беларуси. Помощь рядом» и пожелал всем присутствующим никогда не попадать в чрезвычайные ситуации.

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