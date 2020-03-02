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"Потому что плакал". Завершено расследование убийства годовалого мальчика в Минской области

02.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе проведения неотложных следственных действий были получены сведения, указывающие на криминальный характер произошедшего. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила от тяжких телесных повреждений, образованных от травматических воздействий в область головы.

По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 21-летний житель Мядельского района, с которым совместно проживала 20-летняя мать погибшего ребенка. 

Согласно материалам уголовного дела, в день происшествия 20-летняя женщина находилась в учреждении здравоохранения. В это время ее сын остался с обвиняемым в их съемной квартире. Установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина подверг мальчика избиению, потому что тот плакал. Он нанес ему удары руками и ногами в область головы и по различным частям тела. Когда обнаружил ребенка без признаков жизни, решил скрыть совершенное преступление. Тело ребенка в сумке перевез в пустующий дом в Мядельском районе.

Спустя несколько дней мать мальчика, которая вернулась из учреждения здравоохранения, стала узнавать, где находится ребенок. Изначально мужчина пояснил, что мальчик находится у знакомых, что не нашло своего подтверждения, в связи с чем в дальнейшем он рассказал, где находится тело ребенка.

В ходе расследования проведены осмотры мест происшествий, допрошены свидетели. С участием задержанного проведены проверки показаний и иные процессуальные действия. К материалам уголовного дела приобщены результаты исследований, производство которых осуществлялось специалистами ГКСЭ. 

Следователями действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области 

https://sk.gov.by

 
 
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Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве заведомо малолетнего. По данным следствия, в сентябре...
 
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