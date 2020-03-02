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«Мы проявили инициативу и сдали анализы». Около 30 сотрудников холдинга «Белвест» тоже были в Италии

02.03.2020 16:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудница Витебского мехового комбината, которая лежит в областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус, была в командировке на выставке в Милане. Помимо нее там были сотрудники обувных предприятий «Белвест» и «Марко».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Генеральный директор СООО «Белвест» Юрий Суманеев рассказывает, что на международных выставках в Милане в феврале было три десятка сотрудников холдинга «Белвест». 11 непосредственно от «Белвеста» и 19 от компании «Лацит» — это лаборатория цифровых технологий, которая входит в группу компаний «Белвест». По возвращении в Беларусь, узнав о появлении первых случаев заражения коронавирусом в Италии, все они посетили Витебскую инфекционную больницу и сдали анализ на коронавирус, ни у кого он не подтвердился.

— Мы проявили инициативу и дружно пошли в начале прошлой недели (24 февраля. — Прим. TUT.BY) в областную инфекционную больницу, и все сдали анализы на определение коронавируса. Анализы дали отрицательный результат, — говорит Юрий Суманеев.

По его словам, в Милане практически одновременно шли четыре специализированные выставки, в которых участвовали и их сотрудники тоже. С 16 по 19 февраля это были выставки Micam (международная обувная выставка) и Mipel (выставка кожгалантереи). С 19 по 21 февраля работали еще две выставки: Lineapelle (выставка кожтоваров для обувного производства и комплектующих материалов) и Simac Tanning Tech (выставка оборудования и технологий кожевенной и обувной промышленности).

— Все эти выставки проходили в одном выставочном комплексе, но в разных павильонах, — уточняет Юрий Суманеев.

Часть сотрудников «Белвест» вернулись в Беларусь из Италии после первых двух выставок, то есть после 19 февраля, большинство прилетели 22 февраля прямым самолетом «Белавиа» Милан-Минск. Еще три человека приехали на микроавтобусе.

— В аэропорту мазки на коронавирус у нас, как и у других пассажиров, не брали. Те наши сотрудники, кто ехал на день позже на микроавтобусе, на границе поинтересовались, где они могли бы сдать анализы. Там объяснили, что замеряют только температуру, а вопрос с анализами надо решать уже на месте. Понимая все возможные последствия, чтобы обезопасить предприятие, семьи тех людей, кто был в командировке, мы решили сходить в областную инфекционную больницу и провериться.

Юрий Суманеев отмечает, что сейчас все сотрудники, которые были в командировке в Италии, на карантине, хотя тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Они не ходят на работу и находятся под медицинским наблюдением по месту жительства: ежедневно измеряют температуру, их посещают врачи из поликлиники.

Еще в начале февраля на предприятии ввели дополнительные меры санитарной безопасности: регулярно проводят влажную уборку всех помещений, используя дезинфицирующие средства, дезрастворами обрабатывают дверные ручки, во всех подразделениях есть антисептические средства, которые стоят в местах общего пользования, в том числе в туалетах.

Напомним, в Витебске госпитализированы 26 человек, контактировавших с работницей мехового комбината, у которой подозрение на коронавирус. Это ее коллеги, члены семьи, а также те, кто с ней вместе ехал в Италию. В крупных городах области — Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке — начнут работать многоканальные телефоны, по которым могут звонить жители региона, если они были в Италии или других эпидемиологически неблагоприятных странах и почувствовали себя плохо. В поликлинику ему идти не нужно. Если у медиков возникнут какие-то подозрения, к человеку приедет бригада скорой помощи.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сотрудница Витебского мехового комбината, которая лежит в областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус, была в командировке на выставке в Милане....
 
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