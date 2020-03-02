В Беларуси выявлено почти 10 тысяч тонн непригодных пестицидов

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Стойкие органические загрязнители (СОЗ) – это ядовитые химические вещества, негативно влияющие на здоровье людей и окружающую среду. Распространяясь по воздуху и воде, они могут воздействовать на людей и живую природу на значительном расстоянии от того места, где их использовали и выпустили в атмосферу. Они долгое время не разлагаются и могут накапливаться и передаваться по пищевой цепи.

К СОЗ относятся:

Дихлордифенил-трихлорэтан (ДДТ - инсектицид, устойчив к разложению, накапливается в пищевой цепи, токсичен для многих организмов, подавляет репродуктивную функцию хищных птиц). Альдрин (пестицид-инсектицид, первоначально инсектицидного действия, оказавшийся токсичным для рыб, птиц и человека). Дильдрин (пестицид, производное альдрина ; в почве альдрин быстро превращается в дильдрин, который имеет период полувыведения из почвы 5 лет, в отличие от 1 года для альдрина). Эндрин (пестицид — инсектицид, высокотоксичен для рыб). Хлордан (инсектицид против термитов, оказавшийся токсичным для рыб, птиц, у человека воздействует на иммунную систему, потенциальный канцероген). Мирекс (инсектицид против муравьев и термитов, не токсичен для человека, но является потенциальным канцерогеном). Токсафен (инсектицид против клещей, является потенциальным канцерогеном). Гептахлор (инсектицид, применялся против почвенных насекомых, оказался токсичен для птиц, потенциальный канцероген). Полихлорированные бифенилы (ПХБ) использовавшиеся в различных приборах (например, в электрических трансформаторах и крупных конденсаторах, в качестве гидравлической жидкости, теплоносителя, добавок к красителям и смазкам). Гексахлорбензол (ГХБ) (пестицид-фунгицид, воздействует на репродуктивные органы). Полихлордибензодиоксины (ПХДД), полихлордибензофураны (ПХДФ) по структуре очень похожи на диоксины и многие их токсические эффекты совпадают.

Среди стойких органических загрязнителей (СОЗ) целую группу составляют непригодные пестициды, которые в свое время порядком «наследили» в нашей стране. Во всем мире пестициды применяют главным образом в сельском хозяйстве. Их используют также для защиты запасов продовольствия, древесины и прочего. Во многих странах с помощью пестицидов борются с вредителями лесов, переносчиками различных заболеваний.

Проведенная инвентаризация СОЗ выявила наличие в Беларуси почти 10 тысяч тонн непригодных пестицидов. Они находятся на складах временного хранения и в пяти захоронениях. Учитывая огромный негативный эффект, который оказывают эти химические вещества на здоровье людей и окружающую среду, в 2004 году наша страна присоединилась к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

Все непригодные пестициды, которые находятся на складах временного хранения, переупакованы в специальную герметичную тару — пластиковые бочки и металлические контейнеры. Кроме того, в Гомельской области построен уникальный для стран СНГ комплекс по хранению опасных отходов.

Борисовской районной инспекцией природных ресурсов и ООС проводится постоянный мониторинг мест хранения непригодных пестицидов. Результаты мониторингов показывают, что грубых нарушений нет. Завершить работы по ликвидации непригодных пестицидов, отнесенных к стойким органическим загрязнителям в стране планируется к 2025 году

Полихлорбифенилы (ПХБ) используются в промышленности в качестве теплоносителей, в электрических трансформаторах и конденсаторах. 13 из 209 видов ПХБ так же токсичны, как диоксины. Стойкость ПХБ зависит от степени хлорирования, период полураспада может составлять от 10 дней до полутора лет. Производство ПХБ практически полностью прекращено во всем мире. Для скорейшего экологически безопасного обезвреживания этих веществ Республикой Беларусь и большинством европейских стран была подписана Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях . Участники этой конвенции приняли на себя обязательства полностью обезвредить имеющиеся в своих странах ПХБ до 2028 года

Учитывая это, решение проблемы СОЗ является сегодня одной из приоритетных экологических задач для всего мирового сообщества.