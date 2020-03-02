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В Гродно парковку на Карбышева ликвидируют, а участок выставят на торги

02.03.2020 17:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Небольшая автомобильная стоянка, которая находится на пересечении улиц Ленина и Карбышева, будет ликвидирована. В скором времени этот участок выставят на аукцион. Правда, точная дата торгов и начальная сумма объекта пока неизвестны, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Неохраняемая бесплатная стоянка находится между детским садиком и штабом Западного оперативного командования. Площадь участка — 7 соток. Эта земля принадлежит городу.

Как рассказали в КУП «Гродненский центр недвижимости», в скором времени участок выставят на открытые торги. Сейчас идет подготовка необходимой документации для этого.


Фото: vgr.by

По условиям здесь можно будет возвести двухэтажное или одноэтажное с мансардой здание. Оно будет общественного назначения — здесь могут располагаться или офисы, или магазины. Или же здание можно будет использовать как культурный или спортивный объект.

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Теги: Гродно
 
 
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Небольшая автомобильная стоянка, которая находится на пересечении улиц Ленина и Карбышева, будет ликвидирована. В скором времени этот участок выставят на аукцион....
 
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