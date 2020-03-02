ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как белорус может провериться на коронавирус и куда звонить при подозрениях? Объясняют медики

02.03.2020 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси зарегистрированы уже три случая коронавируса: два в Минске и один в Витебске. Сегодня во время пресс-конференции представители Минздрава рассказали, что делать человеку, если он вернулся в Беларусь из Китая, Италии, Южной Кореи или Ирана.


Фото: Reuters

После того, как Минздрав заявил о первом выявленном случае коронавируса в Беларуси, некоторые путешественники сами захотели сдать анализ. Оказалось, не все так просто. В инфекционной больнице поясняли: если нет температуры и человек чувствует себя хорошо, поводов для беспокойства нет. Кстати, сдать пройти тест на коронавирус платно пока невозможно.

— Мы предлагаем после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, обращать внимание на состояние своего здоровья в течение 14 дней. И при выраженных симптомах обязательно вызывать скорую помощь, — советует во время пресс-конференции Наталья Жукова, государственный санитарный врач Беларуси. — Если же состояние здоровья удовлетворительное, но есть сомнения, можно обратиться к врачу и провести необходимые исследования.

Судя по ответам медиков, анализ на коронавирус может сдать только тот человек, который вернулся в Беларусь из Китая, Италии, Южной Кореи или Ирана. Италия включена в перечень этих стран с 24 февраля.

— При прохождении границы человек дает информацию о себе, заполоняет анкету, указывает свой адрес. Эта информация появляется у нас в базе данных и мы проводим необходимый комплекс мероприятий, — уверяет Наталья Жукова.

Это же касается и тех белорусских туристов, которые прилетают из Италии в аэропорты Вильнюса и Варшавы, а домой добираются другим транспортом. Неясным остается момент, как дальше должен поступить путешественник: ждать звонка от медиков или самому связываться с врачами. Государственный санитарный врач Беларуси говорит, «вся информация будет предоставлена на границе».

Такие анкеты заполняются на всех переходных пунктах, кроме с российской стороны. На пресс-конференции прозвучало, что Беларусь и Россия обмениваются данными по этому вопросу.

Разъяснения по тому, что делать людям, которые общались с вернувшимися из-за границы или просто хотят провериться на коронавирус, на пресс-конференции не прозвучало.

На сегодняшний день в карантине находится 271 человек, представители Минздрава уверяют, что тестов в стране достаточно.

Куда звонить тем, кто хочет провериться на коронавирус?

— Если кто-то был в Италии или других странах и почувствовал себя плохо, он может звонить по этим телефонам и рассказать о самочувствии специалистам. В поликлинику ему идти не нужно. Если у медиков возникнут какие-то подозрения, к человеку приедет бригада скорой, — сообщил TUT.BY начальник витебского облздрава Юрий Деркач.

Звонить можно по телефонам: в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.

Для жителей Минска открыта горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции 8 017 334 34 68.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси зарегистрированы уже три случая коронавируса: два в Минске и один в Витебске. Сегодня во время пресс-конференции медики рассказали, что делать человеку,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Куда звонить жителям Витебской области, чтобы провериться на коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика