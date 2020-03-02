Куда звонить жителям Витебской области, чтобы провериться на коронавирус

Источник материала: Tut.by

В крупных городах области — Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке — работают многоканальные телефоны, по ним могут звонить жители региона, которые в последнее время были в эпидемиологически неблагоприятных странах и почувствовали себя плохо.

— Если кто-то был в Италии или других странах и почувствовал себя плохо, он может звонить по этим телефонам и рассказать о самочувствии специалистам. В поликлинику ему идти не нужно. Если у медиков возникнут какие-то подозрения, к человеку приедет бригада скорой, — сообщил TUT.BY начальник облздрава Юрий Деркач.

Звонить можно по телефонам: в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.

Напомним, в Витебске госпитализированы 26 человек, контактировавших с работницей мехового комбината , у которой было подозрение на коронавирус. Это ее коллеги, члены семьи, а также те, кто с ней вместе ехал в Италию.

Вечером 2 марта, на брифинге в Минздраве, сообщили о том, что у жительницы Витебска заболевание подтверждено . Позже нам стало известно, что это дизайнер витебского мехового комбината Татьяна Ефремова. В конце февраля по работе она была на выставке в Милане.

Татьяна сообщила TUT.BY, что у нее состояние легкой простуды. Она лежит в боксе инфекционной больницы, муж и четверо детей — по соседству. У них, по словам женщины, результат отрицательный.

Таким образом, в Беларуси зарегистрировано три случая коронавируса: у работницы витебского мехового комбината, минского студента БНТУ из Ирана и отца его девушки.

Всего по стране под медицинским наблюдением находится 271 человек.