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Куда звонить жителям Витебской области, чтобы провериться на коронавирус
02.03.2020 18:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В крупных городах области — Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке — работают многоканальные телефоны, по ним могут звонить жители региона, которые в последнее время были в эпидемиологически неблагоприятных странах и почувствовали себя плохо.
— Если кто-то был в Италии или других странах и почувствовал себя плохо, он может звонить по этим телефонам и рассказать о самочувствии специалистам. В поликлинику ему идти не нужно. Если у медиков возникнут какие-то подозрения, к человеку приедет бригада скорой, —
Напомним, в Витебске госпитализированы 26 человек, контактировавших
Вечером 2 марта, на брифинге в Минздраве, сообщили о том, что у жительницы Витебска заболевание
Татьяна
Таким образом, в Беларуси зарегистрировано три случая коронавируса: у работницы витебского мехового комбината, минского студента БНТУ из Ирана и отца его девушки.
Всего по стране под медицинским наблюдением находится 271 человек.
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В крупных городах области - Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке - работают многоканальные телефоны, по которым могут звонить жители региона, которые в последнее...
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