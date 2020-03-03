Перспективы достижения Целей устойчивого развития обсудили в МИД Беларуси

Источник материала: Полесская правда



Вопросы работы Беларуси в области достижения Целей устойчивого развития рассмотрены сегодня во время круглого стола с участием министра иностранных дел Владимира Макея, сообщили в пресс-службе МИД.

В мероприятии также участвовали заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, назначенный 13 февраля национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, и Марианна Щеткина, ранее занимавшая эту должность, а также постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий и руководители представительств Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси.

Были затронуты перспективы совместной деятельности национальных и зарубежных партнеров в контексте выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Обсуждены вопросы координации национальных усилий, международного сотрудничества, разработки совместных с ООН программных документов по тематике устойчивого развития.

Министр иностранных дел, поздравляя Анатолия Исаченко с назначением, подчеркнул важность сохранения преемственности в работе по достижению ЦУР на национальном уровне. Он отметил, что возложение функций национального координатора на парламентария высокого уровня позволило расширить круг участников взаимодействия в сфере устойчивого развития. Владимир Макей заверил нового нацкоординатора в готовности МИД оказывать ему необходимое содействие, а также вручил Марианне Щеткиной нагрудный знак отличия органов дипломатической службы «Партнерство» — за обеспечение системной работы в сфере устойчивого развития, вклад в международное сотрудничество и укрепление позитивного имиджа Беларуси на международной арене.

В 2015 году государства — члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 — это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.

По информации БелТА