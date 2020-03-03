Китайские студенты после карантина вернулись на учебу в Бресте

Источник материала: Tut.by

17 китайских студентов приступили к учебе в Бресте, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Reuters

Еще 21 студент вернулся с каникул в Беларусь, но еще находится под медицинским наблюдением в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье».

21 студент еще не вернулся на учебу из Китая.

Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ведет санитарно-карантинный контроль 10 пунктов пропуска на границе. По состоянию на 2 марта за февраль-март было досмотрено почти 285 тыс. пассажиров и водителей-дальнобойщиков.

За этот период через границу в Брест приехали 11 человек из Китая и 373 — из Италии. Все они подверглись термометрии и лабораторному обследованию на коронавирус. Анализы 311 обследованных дали отрицательный результат, анализы 73 человек еще не готовы.