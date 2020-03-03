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Китайские студенты после карантина вернулись на учебу в Бресте
03.03.2020 08:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 китайских студентов приступили к учебе в Бресте, сообщает
Еще 21 студент вернулся с каникул в Беларусь, но еще находится под медицинским наблюдением в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье».
21 студент еще не вернулся на учебу из Китая.
Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ведет санитарно-карантинный контроль 10 пунктов пропуска на границе. По состоянию на 2 марта за февраль-март было досмотрено почти 285 тыс. пассажиров и водителей-дальнобойщиков.
За этот период через границу в Брест приехали 11 человек из Китая и 373 — из Италии. Все они подверглись термометрии и лабораторному обследованию на коронавирус. Анализы 311 обследованных дали отрицательный результат, анализы 73 человек еще не готовы.
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Некоторые же вернулись с каникул в Беларусь, но еще находятся под медицинским наблюдением под Минском. 21 студент еще не вернулся из Китая.
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