ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайские студенты после карантина вернулись на учебу в Бресте

03.03.2020 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

17 китайских студентов приступили к учебе в Бресте, сообщает «Вечерний Брест».


Фото: Reuters

Еще 21 студент вернулся с каникул в Беларусь, но еще находится под медицинским наблюдением в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье».

21 студент еще не вернулся на учебу из Китая.

Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ведет санитарно-карантинный контроль 10 пунктов пропуска на границе. По состоянию на 2 марта за февраль-март было досмотрено почти 285 тыс. пассажиров и водителей-дальнобойщиков.

За этот период через границу в Брест приехали 11 человек из Китая и 373 — из Италии. Все они подверглись термометрии и лабораторному обследованию на коронавирус. Анализы 311 обследованных дали отрицательный результат, анализы 73 человек еще не готовы.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые же вернулись с каникул в Беларусь, но еще находятся под медицинским наблюдением под Минском. 21 студент еще не вернулся из Китая.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ни помыться, ни сварить еду. В Орше жильцы дома несколько месяцев платят за ржавую воду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика