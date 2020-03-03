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Глусское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь отпраздновало свое 30-летие. По случаю юбилея 26 февраля в Центре культуры и досуга «Орион» состоялось торжественное мероприятие. В зале — сотрудники и ветераны отделения, их родные и друзья, коллеги из других подразделений, ведомств, почетные гости.











«Время доказало, что ваша служба необходима государству и людям как надежный заслон на пути распространения преступности в любых ее проявлениях, — поздравляя коллектив и ветеранов отделения охраны с юбилейной датой, отметил заместитель председателя Глусского райисполкома Дмитрий Тимченко. — Изо дня в день, из года в год, опираясь на традиции чести и доблести, вы оберегаете спокойствие граждан, их имущество и собственность. Крепкого здоровья вам, вашим близким и новых успехов во имя процветания нашей страны».















Успехи Глусского отделения охраны, их лидирующие позиции среди таких же подразделений республики, слаженность коллектива, высокий профессионализм и ответственность сотрудников отметил в своем поздравительном слове начальник Могилёвского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Шепелев. Юбиляров также поздравляли, вручая заслуженные награды, начальник Глусского РОВД Игорь Качалов, начальник обособленной группы (Глусского района) военного комиссариата г. Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Сергей Корбут, главный лесничий Глусского лесхоза Николай Ляпко. Успехов, долгих лет службы, оптимизма, финансовой стабильности виновникам торжества желали руководители подразделений охраны Бобруйска, Осиповичей, Кличева и Кировска. Слова благодарности за поддержку и преданность, за слаженную работу и совместные достижения областному управлению Департамента охраны, руководству района, коллегам из других ведомств и подразделений, сотрудникам и ветеранам Глусского отделения Департамента охраны выразил его начальник Олег Бидюк. Он отметил, что сегодня отделение — это высокоорганизованное, технически оснащенное вооруженное подразделение, в котором трудятся профессионалы своего дела, четко и своевременно выполняют поставленные перед ними задачи, безукоризненно исполняют свой служебный долг.























Традиционно в этот день вручались награды лучшим. Благодарственными письмами районного исполнительного комитета были отмечены охранники сторожевой охраны отделения Светлана Хомчановская, Валентина Муха и Ирина Риндевич.

Нагрудными знаками Департамента охраны «За адзнаку» награждены милиционеры-водители Сергей Володько и Андрей Барковский, Грамотами Департамента охраны МВД Республики Беларусь и совета ветеранов — ведущий инженер группы средств и систем охраны Виталий Наркевич. Благодарности Департамента охраны объявлены милиционеру-водителю Александру Дранёву и главному бухгалтеру Елене Мацаковской. Грамоты Могилёвского областного управления Департамента охраны вручены командиру отделения групп задержания строевого подразделения Андрею Навичёнку, милиционеру-кинологу Виктору Боярко, милиционеру Александру Трибушу, инспектору по режиму секретности Оксане Потачиц и ветерану Александру Раткевичу. Благодарственное письмо начальника областного управления принимала Нина Поделёшкина, дежурная пульта управления группы средств и систем охраны.











Нагрудным знаком «За заслугі» управления внутренних дел Могилёвского облисполкома награжден начальник Глусского отделения охраны майор милиции Олег Бидюк, Благодарностью управления — милиционер Роман Бойко. Благодарности Глусского РОВД объявлены милиционеру-водителю Андрею Боярко, милиционеру Игорю Пастушонку, милиционеру-кинологу Максиму Дрейгалу.

Юбилейными медалями «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» награждены инспектор группы милицейской, военизированной и сторожевой охраны Николай Ковхута и милиционер Александр Бреус.

Благодарственными письмами Глусского лесхоза отмечены охранники сторожевой охраны Александр Мельник и Александр Асташевич.

Атмосферу праздника в этот день дополняли концертные номера в исполнении работников культуры и сотрудников охраны. По-настоящему зрелищным и захватывающим действом стала демонстрация на сцене боевых приемов и работы группы задержания. Не осталась без внимания и разместившаяся в фойе выставка детских рисунков о стражах порядка, а также выставка спецсредств и вооружения охраны.

А. АВТУХОВА

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