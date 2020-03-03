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«На меня чихнул китаец - хочу провериться на коронавирус». Инфекционисты - о своей работе
03.03.2020 16:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как вы защищаете себя от сезонных вирусных заболеваний? Прививаетесь или полагаете, что чеснок и чай с лимоном — лучшие средства повышения иммунитета? Мы пригласили в студию инфекционистов и поговорили с ними о новом коронавирусе, вакцинации и людях, которые принципиально не делают прививки себе и детям, а также об интересных случаях из врачебной практики.
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Поговорили о новом коронавирусе, вакцинации и антипрививочниках, а также о том, как повысить иммунитет.
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