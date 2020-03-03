«На меня чихнул китаец - хочу провериться на коронавирус». Инфекционисты - о своей работе

Источник материала: Tut.by

Как вы защищаете себя от сезонных вирусных заболеваний? Прививаетесь или полагаете, что чеснок и чай с лимоном — лучшие средства повышения иммунитета? Мы пригласили в студию инфекционистов и поговорили с ними о новом коронавирусе, вакцинации и людях, которые принципиально не делают прививки себе и детям, а также об интересных случаях из врачебной практики.