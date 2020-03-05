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«Действовала с особой жестокостью». В суд ушло дело женщины, выбросившей из окна 9-месячного ребенка

05.03.2020 08:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Могилевской области изучила и направила в Могилевский областной суд уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Могилева, которая выбросила в окно чужого ребенка. Ее обвиняют в покушении на убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью. В прокуратуре рассказали, что удалось выяснить во время следствия.


Фото: Следственный комитет

Днем 2 декабря 2019 года пьяная женщина, будучи в гостях у родственников, по мнению прокуратуры, «желая умышленно лишить жизни малолетнего Г., 2019 года рождения», выбросила его из окна квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки.

Женщина была очень пьяна и не могла объяснить, как младенец оказался на улице, ранее сообщал СК.

Она взяла 9-месячного Матвея, одетого в колготки, полукомбинезон и легкую кофточку, на руки, вышла с ним на балкон, открыла окно и бросила его вниз. «При этом она сознавала, что ребенок в силу своего возраста не мог оказать ей активное сопротивление и защитить себя. Обвиняемая действовала в отношении него с особой жестокостью, поскольку падение с высоты 2,7 метра — расстояние от окна до земли, а также длительное нахождение на промерзшей земле, припорошенной снегом, при температуре окружающей среды около 2 градусов ниже нуля могли причинить ему особые страдания и мучения», — считают в прокуратуре.

В результате падения малыш получил перелом затылочной кости.

После лечения Матвея и его брата изъяли из семьи, родителям дали время обдумать все и исправиться. Потом мальчиков вернули.

«Свой умысел, направленный на убийство ребенка, не смогла довести до конца по не зависящим от нее обстоятельствам: потерпевшего через непродолжительное время обнаружил прохожий, …в больнице ему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь», — сообщает прокуратура.

Женщине грозит от восьми до двадцати пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Могилев
 
 
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45-летнюю жительницу Могилева обвиняют в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью.
 
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