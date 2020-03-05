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Geely создаст группировку спутников для автономных автомобилей

05.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Для производства спутников компания построит специальный завод. Инвестиции в проект, в котором задействованы около 300 человек, превысят 320 млн. долларов.

В «ДЖИЛИ» считают, что собственная группировка спутников даст компании в будущем значительное конкурентное преимущество. Автономные автомобили компании с помощью группировки смогут взаимодействовать друг с другом, дорожной инфраструктурой, а также обновлять ПО, пишет «За рулем».

Современные GPS-спутники функционируют на большой высоте, из-за чего погрешность позиционирования может достигать нескольких десятков метров.

Низкоорбитальные аппараты способны обеспечить более точную навигацию с погрешностью до нескольких сантиметров.

Ожидается, что Geely сможет выпускать до 500 спутников в год, а первые запуски начнутся уже в конце этого года.

https://www.sb.by

 
 
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Китайская Geely намерена создать собственную группировку низкоорбитальных спутников для обеспечения навигационными данными своих беспилотников.
 
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