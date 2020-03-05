Требования к медучреждениям утвердил Совмин в связи с коронавирусом

Общие требования к содержанию и эксплуатации организаций и аптек, и даже к микроклимату и другим условиям работы медучреждений изложены в постановлении Совета министров от 3 марта.

Документ требует определенных показателей в воздушной среде, освещению, водоснабжению водоотведению, а также требования к обеспечению безопасности работников, обращению с отходами и др.

Указано, что правила должны выполнять все госорганы, другие организации, физические лица, ИП, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, деятельностью организаций и аптек, их перепрофилированием.

Ответственность за нарушение или невыполнение требований устанавливается в соответствии с законодательством, передает БЕЛТА.