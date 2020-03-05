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Требования к медучреждениям утвердил Совмин в связи с коронавирусом

05.03.2020 15:16 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Общие требования к содержанию и эксплуатации организаций и аптек, и даже к микроклимату и другим условиям работы медучреждений изложены в постановлении Совета министров от 3 марта.

Документ требует определенных показателей в воздушной среде, освещению, водоснабжению водоотведению, а также требования к обеспечению безопасности работников, обращению с отходами и др.

Указано, что правила должны выполнять все госорганы, другие организации, физические лица, ИП, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, деятельностью организаций и аптек, их перепрофилированием.

Ответственность за нарушение или невыполнение требований устанавливается в соответствии с законодательством, передает БЕЛТА.

Ранее в Минздраве были опубликованы адреса медучреждений, где можно сдать анализы на вирус. Обследоваться на коронавирус в Беларуси должны граждане, приехавшие в страну из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи в последние 14 суток.

 
 
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Общие требования к содержанию и эксплуатации организаций и аптек, и даже к микроклимату и другим условиям работы медучреждений изложены в постановлении Совета...
 
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