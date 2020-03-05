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"ЖЕНЩИНА ГОДА МИНЩИНЫ - 2019"

05.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Именно такие женщины Минщины сегодня собрались во Дворце культуры г.Молодечно.А повод не менее прекрасный-здесь наградят победителей областного конкурса «Женщина года Минщины-2019»,проводимый ОО «Белорусский союз женщин».В их числе и борисовчанки: родители-воспитатели Управления по образованию Борисовского райисполкома Вера Ложечник с супругом в номинации «Материнская слава», главный врач Борисовского специализированного дома ребёнка Светлана Дятко в номинации «Успешный руководитель», главный редактор газеты «Адзiнства» Екатерина Воробьева, победитель областного конкурса СМИ «Современница Минщины» в категории «Специальный приз «Лучшее СМИ».

 
 
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Брюнетки и блондинки,зеленоглазые и с голубыми глазами,худенькие и с пышными формами,руководители и домохозяйки- такие разные,но абсолютно все прекрасные!
 
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