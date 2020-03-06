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В Витебске в Западной Двине обнаружили масляное пятно - на площади 150 «квадратов»
06.03.2020 09:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Западной Двине в районе улицы Максима Горького в Витебске 5 марта обнаружили большое масляное пятно — оно занимало площадь в 150 «квадратов»,
Спасатели обследовали берег, установили боновые заграждения — они ограничивают попадание загрязнений в воду. Масляное пятно было на площади 150 кв.м.
За боновыми заграждениями следили всю ночь: чтобы они были целы.
Работники областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли пробы воды — для исследования в лаборатории.
Специалисты выясняют вид загрязнения и его источник.
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Спасатели обследовали берег, установили боновые заграждения - они ограничивают попадание загрязнений в воду.
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