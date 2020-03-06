В Витебске в Западной Двине обнаружили масляное пятно - на площади 150 «квадратов»

Источник материала: Tut.by

В Западной Двине в районе улицы Максима Горького в Витебске 5 марта обнаружили большое масляное пятно — оно занимало площадь в 150 «квадратов», сообщает МЧС.





Спасатели обследовали берег, установили боновые заграждения — они ограничивают попадание загрязнений в воду. Масляное пятно было на площади 150 кв.м.

За боновыми заграждениями следили всю ночь: чтобы они были целы.









Работники областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли пробы воды — для исследования в лаборатории.

Специалисты выясняют вид загрязнения и его источник.