Тепло и дождливо. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет тепло, но дождливо и туманно, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем — +6…8°C. Сплошная облачность, утром и вечером возможен дождь, днем серо и слабый ветер.

В воскресенье сплошная облачность, ночью возможен туман, днем — дождь. Вечером снова туман. Температура воздуха — +6…8°C.

Хороших выходных!

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