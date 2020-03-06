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Тепло и дождливо. Погода в Гродно в выходные
06.03.2020 09:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет тепло, но дождливо и туманно,
В субботу днем — +6…8°C. Сплошная облачность, утром и вечером возможен дождь, днем серо и слабый ветер.
В воскресенье сплошная облачность, ночью возможен туман, днем — дождь. Вечером снова туман. Температура воздуха — +6…8°C.
Хороших выходных!
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В Гродно в выходные будет тепло, но дождливо.
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