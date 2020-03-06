ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше половины продавцов тюльпанов приехали в Минск из Пинска

06.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Больше половины продавцов тюльпанов приехали в Минск из Пинска
Больше половины продавцов тюльпанов приехали в Минск из Пинска. Об этом onliner.by рассказали в администрации Октябрьского района г. Минска.

Некоторые минчане возмутились большим количеством палаток в центре города, которые, по их мнению, портят вид города и мешает проходу. Администрация Октябрьского района, где люди получали разрешение на торговлю, дала следующий ответ:

— Это разовая акция, люди будут торговать буквально четыре дня — с четверга по воскресенье включительно. Поэтому строгого согласования, когда требуется одобрение Управления архитектуры, не было. Более того, если бы не погодные условия — дождь и ветер — большинство даже не устанавливали бы палатки, а торговали со столов или ставили вазы на землю и занимали бы заметно меньше места. Просто не очень повезло в этом плане.

Минчанам не стоит расстраиваться: все, кто торгует цветами, уже заплатили налог, деньги поступили в бюджет, от этого лучше всем. К тому же большинство из тех, кого сейчас можно видеть возле вокзала, — это не крупные субъекты хозяйствования, у которых финансовое положение позволяет арендовать красивые деревянные объекты, а обычные люди: больше половины приехали из Пинска (вырастили цветы в парниках). Это их хлеб. Мы вошли в положение, тем более что торговля будет длиться всего четыре дня.

По информации onliner.by.

Фото onliner.by

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Больше половины продавцов тюльпанов приехали в Минск из Пинска. Об этом onliner.by рассказали в администрации Октябрьского района г. Минска. Некоторые минчане...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко вручил награды и погоны заслуженным людям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика