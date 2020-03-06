Источник материала: Полесская правда



Больше половины продавцов тюльпанов приехали в Минск из Пинска. Об этом onliner.by рассказали в администрации Октябрьского района г. Минска.

Некоторые минчане возмутились большим количеством палаток в центре города, которые, по их мнению, портят вид города и мешает проходу. Администрация Октябрьского района, где люди получали разрешение на торговлю, дала следующий ответ:

— Это разовая акция, люди будут торговать буквально четыре дня — с четверга по воскресенье включительно. Поэтому строгого согласования, когда требуется одобрение Управления архитектуры, не было. Более того, если бы не погодные условия — дождь и ветер — большинство даже не устанавливали бы палатки, а торговали со столов или ставили вазы на землю и занимали бы заметно меньше места. Просто не очень повезло в этом плане. Минчанам не стоит расстраиваться: все, кто торгует цветами, уже заплатили налог, деньги поступили в бюджет, от этого лучше всем. К тому же большинство из тех, кого сейчас можно видеть возле вокзала, — это не крупные субъекты хозяйствования, у которых финансовое положение позволяет арендовать красивые деревянные объекты, а обычные люди: больше половины приехали из Пинска (вырастили цветы в парниках). Это их хлеб. Мы вошли в положение, тем более что торговля будет длиться всего четыре дня.

По информации onliner.by.

Фото onliner.by