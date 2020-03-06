Лукашенко вручил награды и погоны заслуженным людям

Государственные награды были вручены 6 марта заслуженным гражданам Беларуси, многодетным матерям. Президент также вручил представителям высшего офицерского состава генеральские погоны.

Церемония награждений состоялась во Дворце Независимости, сообщает пресс-служба главы государства.

Александр Лукашенко признался, что вручение наград – самая приятная президентская миссия. Эти люди «каждодневным трудом делают Беларусь сильнее и краше, а жизнь белорусов – безопаснее и богаче», сказал он.

В церемонии участвовали свыше 30 человек, представителей ВС и силовых структур, многодетные материи женщины, достигшие больших профессиональных высот.

«Такой гендерный баланс - это не подражание западным трендам. Высокий статус людей в погонах в нашей стране и уважительное, бережное отношение к женщине - абсолютно базовые ценности белорусского общества», - подчеркнул Лукашенко.

Президент привел в пример геройский поступок сотрудника управления МЧС капитана Олега Бойничева, который предотвратил взрыв на железной дороге. Вместе с другими спасателями ликвидировал утечку газа, когда несколько цистерн сошли с рельсов.

«Такие мужественные и смелые люди сегодня берегут мир и покой белорусов. Честь им и слава!» - подчеркнул президент.