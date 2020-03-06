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В Гомеле люди хотели установить для бездомных кошек домик - но коммунальники запретили

06.03.2020 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Шведской горки в Гомеле построили для бездомных кошек домик. Хотели установить его на пустыре у заправки, но администрация Советского района запретила это делать.


— На нашей остановке на улице Пенязькова люди стали прикармливать бездомных котов. Появились и возмущенные. Их я тоже понимаю, неохота ждать автобус среди объедков и костей. Обсудив в вайбере проблему, мы решили сделать для кошек домик, — рассказывает жительница микрорайона Марина Шевко.


Идея не нова — к примеру, еще два года назад в Кобрине стартовал пилотный проект «Теплые домики для бездомных котов». В городе в людных местах установили несколько утепленных домиков для животных из евровагонки. Похожий купили и жильцы Шведской горки — и обратились в ЖЭУ с просьбой разрешить его поставить.

Но людям и животным отказали.


Кошкин дом обошелся в 185 рублей. Деньги на него неравнодушные жильцы собирали сами.

По мнению коммунальников, установка домика для бездомных кошек «противоречит санитарно-гигиеническим правилам»: мол, от соседства с кошками пострадают жильцы, дети жильцов и даже их автомобили.

«У детей существует риск обрести блох, чесотку, лишай и другую заразу (…) В результате со временем во дворах исчезнут детские песочницы, клумбы — накормленные котики будут бежать справить свою естественную нужду или отрыгнуть излишки не всегда качественного корма. Достанется и многим припаркованным во дворах машинам, кошачья особа метит все машины и не один раз. Помеченные мочой авто, металлические двери подъездов и квартир быстро ржавеют. Подвалы превратятся в роддома для кошек, будет стоять характерный запах», — ответили жильцам коммунальники — и запретили устанавливать на своей территории домик.

Жители не согласны с таким решением и считают его несправедливым.

— Мы изначально в своем обращении все оговорили, нашли 8 человек, которые обязуются следить за чистотой, прививать животных, собрали более 50 подписей, объяснили, что домик будет находиться не во дворе, а на пустыре у парковки, но никто не хочет вникать. Почему в Кобрине можно помогать животным, а в Советском районе Гомеля нельзя? — не скрывают своего разочарования жильцы.

 
Теги: Гомель
 
 
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По мнению коммунальников, установка домика для бездомных собак противоречит санитарно-гигиеническим правилам: от соседства с кошками пострадают жильцы, дети...
 
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