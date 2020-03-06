Орден Матери вручен ветеринарному врачу ОАО «Добоснянское» Елене Кисель

Источник материала: Кировец

Торжественный прием, посвященный Дню женщин, состоялся сегодня в облисполкоме. Его участницами стали 30 представительниц женской общественности Приднепровского края.





Поздравляя собравшихся, а в их лице всех представительниц прекрасного пола региона, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил, что главная миссия женщины – дарить жизнь, воспитывать детей в духе патриотизма, быть хранительницей семейного очага, поддерживая его добротой и лаской.

В нашей стране немало делается для поддержки материнства и детства, подчеркнул губернатор. В числе таких государственных мер – семейный капитал, который в 2019 году получили 1,6 тыс. многодетных из Могилевской области. А всего в регионе насчитывается 11 тыс. семей, воспитывающий трех и более детей, и с каждым годом их количество растет. «Все это свидетельствует о том, что матери уверены в будущем, а существующие меры поддержки помогают сделать правильный выбор», — констатировал Леонид Заяц. К слову, только в прошлом году 35 жительниц региона удостоены ордена Матери.

Руководитель Приднепровского края тепло поздравил участниц торжества с наступающим праздником, пожелав вечной весны в сердцах, и вручил орден Матери семи женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. Заслуженную награду получила и жительница нашего района – ветеринарный врач ОАО «Добоснянское» Елена Кисель.

























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Фото: mogilev-region.gov.by, mogilevnews.by.