ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Орден Матери вручен ветеринарному врачу ОАО «Добоснянское» Елене Кисель

06.03.2020 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Торжественный прием, посвященный Дню женщин, состоялся сегодня в облисполкоме. Его участницами стали 30 представительниц женской общественности Приднепровского края.

Орден Матери вручен ветеринарному врачу ОАО «Добоснянское» Елене Кисель

Поздравляя собравшихся, а в их лице всех представительниц прекрасного пола региона, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил, что главная миссия женщины – дарить жизнь, воспитывать детей в духе патриотизма, быть хранительницей семейного очага, поддерживая его добротой и лаской.

В нашей стране немало делается для поддержки материнства и детства,  подчеркнул губернатор. В числе таких государственных мер – семейный капитал, который в 2019 году получили 1,6 тыс. многодетных из Могилевской области. А всего в регионе насчитывается 11 тыс. семей, воспитывающий трех и более детей, и с каждым годом их количество растет. «Все это свидетельствует о том, что матери уверены в будущем, а существующие меры поддержки помогают сделать правильный выбор», — констатировал Леонид Заяц.  К слову, только в прошлом году 35 жительниц региона удостоены ордена Матери.

Руководитель Приднепровского края тепло поздравил участниц торжества с наступающим праздником, пожелав вечной весны в сердцах, и вручил орден Матери семи женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. Заслуженную награду получила и жительница нашего района –  ветеринарный врач ОАО «Добоснянское» Елена Кисель. 


Орден Матери вручен ветеринарному врачу ОАО «Добоснянское» Елене Кисель


Орден Матери вручен ветеринарному врачу ОАО «Добоснянское» Елене Кисель


Орден Матери вручен ветеринарному врачу ОАО «Добоснянское» Елене Кисель


Орден Матери вручен ветеринарному врачу ОАО «Добоснянское» Елене Кисель

mogilev-region.gov.by

Фото: mogilev-region.gov.by, mogilevnews.by.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественный прием, посвященный Дню женщин, состоялся сегодня в облисполкоме. Его участницами стали 30 представительниц женской общественности...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле люди хотели установить для бездомных кошек домик - но коммунальники запретили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика