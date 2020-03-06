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Помните «Табакерку», которую недавно установили в центре Минска? Ее увезли
06.03.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одну из скандальных «Табакерок», установленную в самом центре Минска, сегодня увезли. Это с радостью и шутками заметили пользователи соцсетей.
Речь идет про «Табакерку», которая
Установка этого киоска вызвала недовольство в соцсетях потому, что «Табакерки» все чаще появляются в пределах первого кольца, хотя есть рекомендации этого не делать.
На вопрос, почему киоск все-таки убрали с этого места, замглавы администрации Партизанского района Минска Андрей Гонтарев ответил так:
— Мы с ними переговорили, с организацией «Энерго-Оил». Они приняли к сведению, сошлись на том, что киоск оттуда увезут.
В администрации добавили, что не знают, куда перевезут «Табакерку».
Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил». В столице появление табачных киосков воспринимают особенно болезненно.
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Одну из скандальных «Табакерок», установленную в самом центре Минска, сегодня увезли. Это с радостью и шутками заметили пользователи соцсетей.
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