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В парке Горького «Зеленстрой» с помощью спецмашины пересадил взрослое дерево

06.03.2020 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Центральном детском парке имени Горького «Минскзеленстрой» пересадил крупное дерево с помощью специальной машины. Узнали, сколько это стоит и как выглядят такие работы.


В парке в пятницу 5 марта высаживали ясень обыкновенный взамен упавшего во время штормового ветра дерева. Делали это с помощью пересадочной машины «Оптимал» — она предназначена для выкапывания, транспортировки и посадки деревьев.

Ковш во время выкапывания обхватывает корни как снизу, так и сверху — поэтому они не разрушаются. Так большое дерево лучше приживается.




Однако в использовании этой машины есть одно но. Ее можно использовать далеко не везде в городе, ведь чтобы пересадить дерево с помощью «Оптимал», под землей не должно быть коммуникаций или линии электропередач. Поэтому в Минске такие работы проводят редко, в парках.

Несмотря на это, машина востребована во всей стране — она необходима при пересадке деревьев во время строек, а также для работ в питомнике «Бровки».




Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова рассказывает, что диаметр дерева 8−10 сантиметров, оно 4,5 метра в высоту, ясеню примерно 18 лет.

— Мы высаживаем более крупное дерево, чтобы моментально был декоративный эффект. В парке вокруг взрослые деревья, хочется, чтобы и высаженное дерево было достаточно крупным.


Ранее мы писали, что эта машина стоила около 250 тысяч долларов. Но и работа ее стоит дорого — чтобы купить и привезти пятиметровую липу из заказника и высадить в Минске, нужно около 75−100 долларов в эквиваленте.

 
Теги: Минск
 
 
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В парке Горького «Минскзеленстрой» пересадил крупное дерево с помощью специальной машины. Сколько это стоит и как выглядят такие работы - в нашем материале.
 
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