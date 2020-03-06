В парке Горького «Зеленстрой» с помощью спецмашины пересадил взрослое дерево

Источник материала: Tut.by

В Центральном детском парке имени Горького «Минскзеленстрой» пересадил крупное дерево с помощью специальной машины. Узнали, сколько это стоит и как выглядят такие работы.





В парке в пятницу 5 марта высаживали ясень обыкновенный взамен упавшего во время штормового ветра дерева. Делали это с помощью пересадочной машины «Оптимал» — она предназначена для выкапывания, транспортировки и посадки деревьев.

Ковш во время выкапывания обхватывает корни как снизу, так и сверху — поэтому они не разрушаются. Так большое дерево лучше приживается.













Однако в использовании этой машины есть одно но. Ее можно использовать далеко не везде в городе, ведь чтобы пересадить дерево с помощью «Оптимал», под землей не должно быть коммуникаций или линии электропередач. Поэтому в Минске такие работы проводят редко, в парках.

Несмотря на это, машина востребована во всей стране — она необходима при пересадке деревьев во время строек, а также для работ в питомнике «Бровки».













Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова рассказывает, что диаметр дерева 8−10 сантиметров, оно 4,5 метра в высоту, ясеню примерно 18 лет.

— Мы высаживаем более крупное дерево, чтобы моментально был декоративный эффект. В парке вокруг взрослые деревья, хочется, чтобы и высаженное дерево было достаточно крупным.





Ранее мы писали, что эта машина стоила около 250 тысяч долларов. Но и работа ее стоит дорого — чтобы купить и привезти пятиметровую липу из заказника и высадить в Минске, нужно около 75−100 долларов в эквиваленте.