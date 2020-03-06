﻿ Студенты БНТУ, которых переводили на дистанционное обучение, с 10 марта возвращаются на учебу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студенты БНТУ, которых переводили на дистанционное обучение, с 10 марта возвращаются на учебу

06.03.2020 16:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на первого проректора вуза Георгия Вершину.

Учебный процесс в столичном университете вернется в обычный режим со вторника, 10 марта.

Ранее сообщалось, что занятия в БНТУ отменили до 15 марта. Студентам рекомендовали ограничить контакты в связи с тем, что первым пациентом с коронавирусом в Беларуси стал учащийся этого вуза. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов, приехавшего из Ирана. Он прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

Были госпитализированы также те, кто с общался с парнем. Всего, по словам министра здравоохранения Владимира Караника, 28 февраля были госпитализированы 26 студентов и 7 преподавателей БНТУ. Вуз был переведен на дистанционное обучение.

Всего в Беларуси, по данным на 4 марта, было зарегистрировано шесть случаев коронавируса. Четыре — в Минске, два — в Витебской области.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на первого проректора вуза Георгия Вершину.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дубровенка ўзнагароджана ордэнам Маці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика