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Студенты БНТУ, которых переводили на дистанционное обучение, с 10 марта возвращаются на учебу
06.03.2020 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта,
Учебный процесс в столичном университете вернется в обычный режим со вторника, 10 марта.
Ранее сообщалось, что занятия в БНТУ отменили до 15 марта. Студентам рекомендовали ограничить контакты в связи с тем, что первым пациентом с коронавирусом в Беларуси
Были
Всего в Беларуси, по данным на 4 марта, было зарегистрировано шесть случаев коронавируса. Четыре — в Минске, два — в Витебской области.
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Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на первого проректора вуза Георгия Вершину.
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