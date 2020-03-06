Студенты БНТУ, которых переводили на дистанционное обучение, с 10 марта возвращаются на учебу

Источник материала: Tut.by

Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на первого проректора вуза Георгия Вершину.

Учебный процесс в столичном университете вернется в обычный режим со вторника, 10 марта.

Ранее сообщалось, что занятия в БНТУ отменили до 15 марта. Студентам рекомендовали ограничить контакты в связи с тем, что первым пациентом с коронавирусом в Беларуси стал учащийся этого вуза. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов, приехавшего из Ирана. Он прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

Были госпитализированы также те, кто с общался с парнем. Всего, по словам министра здравоохранения Владимира Караника, 28 февраля были госпитализированы 26 студентов и 7 преподавателей БНТУ. Вуз был переведен на дистанционное обучение.

Всего в Беларуси, по данным на 4 марта, было зарегистрировано шесть случаев коронавируса. Четыре — в Минске, два — в Витебской области.