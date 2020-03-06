К труду с особым отношением

Источник материала: Радзiма



Среди работников ведущих профессий учреждений, организаций и предприятий Глусского района победителями ежегодного соревнования «Лучший по профессии» за 2019 год признаны 28 человек. Каждое предприятие, каждый коллектив, где есть такой передовик производства, вправе гордиться результатом труда и признанием заслуг его работника. А если такой человек не один и даже не два, а несколько, то такое предприятие можно со всем основанием назвать кузницей кадров, где созданы все условия, чтобы человек мог раскрыть свой трудовой потенциал и проявить свои лучшие профессиональные качества.

В открытом акционерном обществе «Агрофирма «Славгородский» по итогам работы за 2019 год сразу пять работников стали победителями районного соревнования. Это механизатор с большим стажем и опытом, постоянный участник и лидер важнейших полевых работ Евгений Филипенко — признан лучшим комбайнером кормоуборочного комбайна, на комбайне «КВК-800» заготовил 38 111,7 тонны зеленой массы, что составило 149,3 процента к 2018 году. Первым в районе приступил к жатве и первым вместе со своим напарником намолотил тысячу тонн зерна Дмитрий Валёха — признан лучшим комбайнером зерноуборочного комбайна, намолотил 219,6 тонны озимого рапса, 98,1 тонны озимой сурепицы, 812,1 тонны зерновых и зернобобовых культур, 930,39 тонны кукурузы, намолот на условный комбайн составил 1812,9 тонны. Практически один засеял все необходимые площади ранних яровых, работал на посевной осенью, знает все поля хозяйства как свои пять пальцев Александр Гаравиков — со средней выработкой 5417,1 условного эталонного гектара на тракторе МТЗ-3522 признан лучшим механизатором. На молочнотоварном комплексе «Клетное» работает мастер животноводства 2-го класса Наталья Новикова, опыт работы в животноводстве больше 20 лет — признана лучшим оператором машинного доения, получила удой на одну корову 3956 литров, производство молока к уровню 2018 года составило 113,7 процента. На МТК «Клетное» также трудится ответственный и добросовестный животновод Наталья Сирач — признана лучшим оператором по доращиванию крупного рогатого скота, добилась среднесуточного привеса КРС 688 граммов, это 132 процента к предыдущему году, а валовый привес увеличила до 126,3 процента по сравнению с 2018 годом.

Столько передовиков в одном трудовом коллективе — это рекорд не только среди предприятий сельскохозяйственного профиля, но и среди промышленных предприятий, организаций и учреждений. Легко ли им работалось, были ли у них особые условия труда, особый скот или особые погодные условия? Нет. Эти люди отличаются особым отношением к труду, переживают за дело, стараются для хозяйства, а значит, и для самих себя, поэтому и виден результат.