В преддверии 8 Марта в районном Центре культуры и народного творчества прошёл праздничный концерт (фоторепортаж)

Источник материала: Полымя

Сегодня, 6 марта, за два дня до самого весеннего праздника, в районном Центре культуры и народного творчества прошёл праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню.

Зрителей ждали десятки тёплых слов и поздравлений, любимые песни, конкурсы и цветы. Отдельное внимание было приковано к искренним пожеланием заместителя председателя райисполкома Евгения Чичкана.

К слову, за пару часов до концерта на площадке рядом с РЦКиНТ учащиеся Кореличского районного Центра творчества детей и молодёжи провели флешмоб «8 марта — лучший праздник», во время которого поздравили своих мам и случайных прохожих с грядущим праздником, вручив каждому по веточке форцизии и сделанному своими руками сердечку с пожеланием.





























































Виктория КОСТЮК

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