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«Подняли настроение и боевой дух». Сеть быстрого питания накормила медиков минской инфекционки
06.03.2020 21:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одна из сетей быстрого питания решила поддержать медиков и привезла в Минскую инфекционную больницу горячий обед и медицинские маски. Предприниматели призывают своих коллег последовать их примеру.
«Пациентов кормит больница, а вот персонал питается за свой счет. Поэтому сегодня мы привезли им наши блюда и маски. Хотим сделать хоть что-то, что поднимет медикам настроение и боевой дух», — рассказали в компании.
Врачам Минской инфекционной больницы сегодня доставили 90 донеров, 720 пончиков, 1000 пакетиков чая и 200 масок.
Предприниматели призывают белорусские компании последовать их примеру.
Ранее, напомним, белорусская IT-компания
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«Пациентов кормит больница, а вот персонал питается за свой счет. Поэтому сегодня мы привезли им наши блюда и маски. Хотим сделать хоть что-то, что поднимет медикам...
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