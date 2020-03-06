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«Подняли настроение и боевой дух». Сеть быстрого питания накормила медиков минской инфекционки

06.03.2020 21:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из сетей быстрого питания решила поддержать медиков и привезла в Минскую инфекционную больницу горячий обед и медицинские маски. Предприниматели призывают своих коллег последовать их примеру.


«Пациентов кормит больница, а вот персонал питается за свой счет. Поэтому сегодня мы привезли им наши блюда и маски. Хотим сделать хоть что-то, что поднимет медикам настроение и боевой дух», — рассказали в компании.

Врачам Минской инфекционной больницы сегодня доставили 90 донеров, 720 пончиков, 1000 пакетиков чая и 200 масок.


Предприниматели призывают белорусские компании последовать их примеру.

Ранее, напомним, белорусская IT-компания перевела на счет Минской инфекционной больницы 22 тысячи рублей в качестве безвозмездной спонсорской помощи.

 
 
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«Пациентов кормит больница, а вот персонал питается за свой счет. Поэтому сегодня мы привезли им наши блюда и маски. Хотим сделать хоть что-то, что поднимет медикам...
 
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