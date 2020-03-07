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Активисты подали в горисполком уведомления о проведении 25 митингов против аккумуляторного завода
07.03.2020 08:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брестский горисполком поданы уведомления о проведении 25 митингов против аккумуляторного завода. Заявителями акций выступили Роман Кисляк и Елена Галузо, пишет
Митинги намечаются по воскресеньям в марте-августе на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий: три митинга — 15, 22 и 29 марта, по четыре — в апреле, июне и июле, по пять — в мае и августе, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. Уведомление о проведении акции на 15 марта подано в горисполком 4 марта, на остальные — 6 марта.
«Главная цель митингов — потребовать окончательного закрытия этого очень вредного предприятия. Решимость закрыть завод у людей только возрастает. Особенно сейчас, когда там пытаются нелегально провести пусконаладочные работы, — заявил Кисляк. — Брестчане против того, чтобы над ними и их детьми ставили эксперименты по воздействию свинца. Такого опасного завода не должно быть в непосредственной близости от Бреста и близлежащих деревень».
28 февраля правозащитник подал в Брестский райисполком заявки на проведение семи митингов против аккумуляторного завода. Ежедневные двухчасовые акции намечаются с 16 по 22 марта рядом с заводом в свободной экономической зоне «Брест».
Ответ из райисполкома на эти заявки Кисляк еще не получил.
Ранее Брестский райисполком запретил проведение 15 митингов против аккумуляторного завода. Они намечались с 1 по 15 марта на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» (деревня Тельмы Брестского района), который определен постоянным местом для проведения массовых мероприятий.
По словам Кисляка, райисполком в своем ответе на уведомления о проведении митингов указал, что решением исполкома от 4 ноября 2019 года стадион не включен в перечень постоянных мест для проведения массовых мероприятий.
Что происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук
5 февраля в Бресте экономический суд вынес решение по
27 февраля «АйПауэр»
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Митинги намечаются по воскресеньям в марте-августе на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов.
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