Активисты подали в горисполком уведомления о проведении 25 митингов против аккумуляторного завода

Источник материала: Tut.by

В Брестский горисполком поданы уведомления о проведении 25 митингов против аккумуляторного завода. Заявителями акций выступили Роман Кисляк и Елена Галузо, пишет «БелаПАН» .



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Митинги намечаются по воскресеньям в марте-августе на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий: три митинга — 15, 22 и 29 марта, по четыре — в апреле, июне и июле, по пять — в мае и августе, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. Уведомление о проведении акции на 15 марта подано в горисполком 4 марта, на остальные — 6 марта.

«Главная цель митингов — потребовать окончательного закрытия этого очень вредного предприятия. Решимость закрыть завод у людей только возрастает. Особенно сейчас, когда там пытаются нелегально провести пусконаладочные работы, — заявил Кисляк. — Брестчане против того, чтобы над ними и их детьми ставили эксперименты по воздействию свинца. Такого опасного завода не должно быть в непосредственной близости от Бреста и близлежащих деревень».

28 февраля правозащитник подал в Брестский райисполком заявки на проведение семи митингов против аккумуляторного завода. Ежедневные двухчасовые акции намечаются с 16 по 22 марта рядом с заводом в свободной экономической зоне «Брест».

Ответ из райисполкома на эти заявки Кисляк еще не получил.

Ранее Брестский райисполком запретил проведение 15 митингов против аккумуляторного завода. Они намечались с 1 по 15 марта на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» (деревня Тельмы Брестского района), который определен постоянным местом для проведения массовых мероприятий.

По словам Кисляка, райисполком в своем ответе на уведомления о проведении митингов указал, что решением исполкома от 4 ноября 2019 года стадион не включен в перечень постоянных мест для проведения массовых мероприятий.

Что происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук посетил аккумуляторный завод, чтобы проверить, работает предприятие или простаивает. Предприятие не работает, станки стоят. Сейчас на заводе официально остались около 25 человек: представители администрации «АйПауэра», кадровики и техперсонал, который следит за простаивающими участками.

5 февраля в Бресте экономический суд вынес решение по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр» . Компанию обязали вернуть 5,7 млн рублей, которые были выделены компании из инновационного фонда исполкома на строительство аккумуляторного завода. «АйПауэр» обжаловал это решение.

27 февраля «АйПауэр» подал документы по аккумуляторному заводу на государственную экологическую экспертизу. Общественная провалилась.