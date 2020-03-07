К весеннему севу готовы на все сто

Источник материала: Газета Авангард

Ожидается, что в нынешнем году из-за теплой зимы полевые работы начнутся раньше обычного. Перед аграриями поставлена задача подготовить сельхозтехнику к началу марта. Одним из лидеров является филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», где тракторы и агрегаты уже дожидаются своего выхода в поле.





– Все мы понимаем, что главная задача хлеборобов – качественно и своевременно провести посевную кампанию, а для этого нужно исключить простои техники в разгар полевых работ. 26 тракторов, из которых 5 – энергонасыщенных, а также комбинированные почвообрабатывающие агрегаты готовы к весеннему севу, – отмечает главный инженер сельхозпредприятия Владимир Громыко. – Активными темпами вносятся фосфорные удобрения, потом возьмемся за органику. Одним словом, готовим почву к яровому севу. В нынешнем году хозяйством закуплено два культиватора КОУП-8 (КАС) для междурядного внесения жидких азотных удобрений. Ведь все, кто связан с работой на земле, знают, какую роль играют органические и минеральные удобрения для получения хорошего урожая. Вся сельхозтехника прошла обязательный техосмотр. К слову, ремонтные работы выполняли собственными силами, благо, у нас для этого есть и необходимые запасные части, о наличии которых мы позаботились заранее, и умелые рабочие руки.

О том, что даже маленький, винтик может остановить работу большого посевного агрегата, не понаслышке знает слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования Геннадий Чирков, который в хозяйстве работает 24 года.

– Я вырос в кабине трактора. Все свое детство при любой возможности проводил рядом с отцом, который был механизатором. Именно он и привил мне любовь к технике и обучил всем премудростям этой профессии, – делится Геннадий Петрович. – 21 год я, как и он, работал механизатором. За руль сел сразу, как получил права. С техникой всегда был на «ты». И когда пришлось сменить кабину трактора на работу с ключами и гайками, к этому был готов. Вот уже 8 лет ремонтирую сельхозмашины к полевым работам. Только когда все делаешь своими руками, можешь быть уверен в надежности машины. Уже и не сосчитаю, сколько различных узлов и механизмов прошло через мои руки. К работе всегда подхожу тщательно и аккуратно, чтобы в горячую пору не пришлось устранять свои же недоработки. Могу с уверенностью сказать, что простоев из-за поломки техники на полях у нас не будет. К весеннему севу мы готовы на все сто.

Как отметил главный специалист управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Владимир Стегайло, на всех мех дворах кипит работа. Сто процентная готовность в ОАО «Николаевка», филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» и РУП «Белоруснефть-Особино», среди отстающих ОАО «Рогинь» и ОАО «УваровичиЭлит». Осталось подкрутить оставшиеся гайки и выйти в поле, чтобы засеять новый урожай.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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