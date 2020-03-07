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2 марта в Беларуси стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»

07.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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2 марта в Беларуси стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»
2 марта в республике стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная Всемирному дню гражданской обороны. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщила инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС Дарья Лазарчик.

 

– Во время 1-го этапа акции (2-13 марта) будет проведена профилактическая работа с населением в общежитиях, детских и торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и на спортивных объектах.

В течение второго этапа (с 16 по 27 марта) на территории Пинского района пройдут «Ярмарки безопасности», во время которых сотрудники ГРОЧС обучат жителей сельских населенных пунктов действиям в чрезвычайных ситуациях по сигналу «Внимание всем!». «Ярмарки безопасности» пройдут в домах культуры Валища, Логишина, Городища, Плещиц и Кошевичей, где состоятся мероприятия с интерактивными играми и яркими концертными программами.

 
 
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> 2 марта в республике стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная Всемирному дню гражданской обороны. Об этом корреспонденту pinsknews.by...
 
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